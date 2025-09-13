Илон Маск, футбол и протест: что происходило на митинге в Лондоне

В центральной части Лондона зафиксированы столкновения между демонстрантами, выступающими против нелегальной миграции, и сотрудниками полиции. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на площади Трафальгар, где стражи порядка, задействовав как конные, так и пешие наряды, оттеснили часть участников акции от района Уайтхолл, в котором расположены правительственные учреждения. Протестующие выкрикивали лозунги и выражали недовольство действующей миграционной политикой властей. Обо всем, что известно о стычках — в материале URA.RU.
Сколько человек участвовали в демонстрации
Как сообщает британский правый активист Томми Робинсон, в центре Лондона было более трех миллионов человек. При этом еще какое-то количество должно было присоединиться к акции. Однако в полиции отмечают другую численность протестующих. По их статистике на акцию пришли около 110 тысяч человек, а еще 2,5 миллиона следили за ходом протестов в сети.
Реакция элит на демонстрации в Лондоне
Наиболее яркую реакцию выдал американский бизнесмен Илон Маск. Он призвал как можно скорее распустить парламент и провести досрочные выборы. По его словам, люди не могут ждать еще несколько лет. «У нас нет еще четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — заявил Маск.
Где находился премьер Британии во время протеста
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присутствовал на матче английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест», который состоялся на лондонском стадионе «Эмирейтс». Глава правительства находился на трибуне вместе с сыном. В это время в ряде других районов Лондона проходили масштабные протестные акции. В рамках демонстрации также были задержаны девять человек.
Задержания на митинге в Лондоне
В полиции столицы Англии заявили о задержании 25 человек по подозрению в совершении различных правонарушений. По словам одного ведомства, демонстрация сопровождалась «абсолютно недопустимыми» проявлениями насилия.
Будут ли подобные акции в будущем
Британский активист Томми Робинсон объявил о намерении провести новую крупномасштабную акцию протеста против миграционной политики правительства Соединенного Королевства. Согласно информации,13 сентября Робинсон завершил митинг под названием «Соединим королевство» (Unite the Kingdom), который прошел в Лондоне, и сообщил о планах организовать подобное мероприятие в дальнейшем.
Демонстранты держали флаги Англии с изображением креста Святого Георгия, а также британские «Юнион Джек», выкрикивали лозунги с критикой в адрес премьер-министра Кира Стармера. Ключевая тема — недовольство миграционной политикой и заявления о нарушениях свободы слова.
