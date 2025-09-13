Sky News: Робинсон пообещал повторить протесты в Лондоне

Британский правый активист Томми Робинсон пообещал провести очередную масштабную акцию против миграционной политики правительства Великобритании. Как сообщает телеканал Sky News, 13 сентября Робинсон завершил митинг «Соединим королевство» (Unite the Kingdom) в Лондоне и заявил о планах организовать аналогичное мероприятие в будущем.
«Робинсон покинул сцену акции 'Соединим королевство', пообещав провести еще одно подобное мероприятие в будущем», — говорится в публикации телеканала. По данным Sky News, демонстранты собрались утром на площади Рассел-сквер и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники несли национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек», скандировали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, высказывали недовольство миграционной политикой и заявляли о нарушении свободы слова.
В акции приняли участие около 110 тысяч человек. Еще 2,5 миллиона, по словам Робинсона, следили за ней в соцсетях.
Ранее во время аналогичной акции сторонников Томми Робинсона в центре Лондона произошли столкновения с полицией: демонстранты пытались прорвать кордоны у правительственного квартала, были задержаны девять человек. Тогда участники также выражали протест против миграционной политики и обвиняли власти в ограничении свободы слова. Полиция оценила число митингующих примерно в 110 тысяч человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.