Партия власти обеспечила большинство в местных собраниях Челябинской области

«Единая Россия» получит большинство в муниципальных собраниях депутатов Челябинской области по итогам местных выборов. Об этом URA.RU сообщил источник в избиркоме.
«Как минимум в 37 из 39 муниципальных собраний представители ЕР получат большинство. Таковы предварительные данные», — сообщил источник агентства. По словам источника, проблемы по итогам подсчета всех бюллетеней у партии власти могут возникнуть в Чебаркуле и еще одном муниципалитете, который пока не называется.
Голосование на муниципальных выборах завершилось 14 сентября в 20:00. Всего в регионе депутатов выбирали в 39 муниципалитетах. Собрание депутатов в полном составе избрали жители 37 городов и муниципальных округов. В Трехгорном и Пластовском округе прошли довыборы на освободившиеся места выбывших депутатов. Не выбирали местных депутатов только в Саткинском, Коркинском и Нязепетровском муниципальных округах, а также в Челябинске.
Особенность нынешних муниципальных выборов в том, что в 23 территориях избирали депутатов первого созыва, хотя их предшественники работали в шестых созывах райсобраний. Это связано с тем, что формируются органы власти муниципальных округов, преобразованных из районов. В этом году районов в Челябинской области не осталось. Муниципальная реформа по преобразованию районов в муниципальные округа завершена.
Собрания депутатов муниципальных округов первого созыва вскоре после подведения итогов выборов соберутся на заседание, на котором объявят конкурсы на пост глав преобразованных территорий. Выборы глав муниципальных округов в 23 муниципалитетах должны пройти до конца года.
Другое последствие проведенной муниципальной реформы заключается в ликвидации сельсоветов. Соответственно, выборы депутатов советов сельских поселений в регионе также не проводятся.
В большинстве территорий выборы прошли без скандалов и жалоб. В ходе предвыборной кампании отличилась партия «Новые люди», ряд кандидатов от которой выдвинулись более чем в 20 территориях региона.
Нетривиальной стала кампания в Чебаркуле, где по одному из избирательных округов «Единая Россия» выдвинула на новый срок спикера горсобрания Николая Баландина. Вскоре выяснилось, что Баландин продвигает пул подконтрольных кандидатов-самовыдвиженцев. За утрату доверия спикера исключили из ЕР и по инициативе партии сняли с выборов. Однако самовыдвиженцам, которых считают протеже Баландина, удалось попасть в избирательные бюллетени.
Спикер горсобрания Троицка Василий Хасанов в мае этого года ушел на СВО. Однако он подал документы на выборы и принял в них участие. В случае избрания депутатом Хасанов вряд ли сможет продолжать работать спикером, так как такая должность несовместима с пребыванием на СВО.
Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин подал документы на выборы в качестве самовыдвиженца, несмотря на то, что сам он состоит в «Справедливой России». Однако затем Жилин снялся с выборов.
По предварительным данным, лидирующие позиции в собраниях депутатов нового созыва сохранит партия «Единая Россия». Предварительные итоги выборов облизбирком объявит 15 сентября.
