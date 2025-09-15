Девять поездов отстают в расписании после ЧП в Орловской области

На данный момент от расписания отстают девять поездов, проезжающих через Орловскую область
В Орловской области произошел взрыв на железной дороге, погибли двое

Девять поездов дальнего следования, проследовавших через Орловскую область, где накануне случилось ЧП, прибыли с опозданием относительно графика. Об этом рассказала Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура «Российских железных дорог»).

«В настоящее время с отставанием от графика следуют 9 поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ФПК.

Задерживаются поезда, направляющиеся в Калининград, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Кисловодск, Минеральные воды и Белгород. В ФПК добавили, что в конечные пункты прибыли 20 поездов. В сообщении также отмечается, что работники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку и помощь. В вагонах сохраняется оптимальный температурный режим.

Пассажирам напомнили, что всю актуальную информацию можно узнать на сайте, а также в приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, получить сведения можно, позвонив по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки РФ будет бесплатным.

Ранее в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. В результате инцидента двое сотрудников Росгвардии погибли. В связи с произошедшим железнодорожное сообщение было приостановлено, несколько пассажирских поездов задержаны.

Для перевозки пассажиров задержанных поездов в Орловской области министерством транспорта Курской области было обеспечено предоставление 18 автобусов. Доставка людей осуществлялась с целью их эвакуации. 14 сентября 17 поездов следоваи с опозданием по территории Орловской области из-за изменения маршрута.

