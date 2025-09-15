Паслер обратился к свердловчанам после победы на выборах

С марта 2025 года Денис Паслер являлся врио губернатора Свердловской области
С марта 2025 года Денис Паслер являлся врио губернатора Свердловской области

Денис Паслер, победивший на выборах губернатора Свердловской области (прошли с 12 по 14 сентября 2025 года), поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию и за оказанное доверие. Обратился к уральцам он после того, как облизбирком признал выборы состоявшимися. Сообщение Паслер опубликовал в своем в telegram-канале. 

«Дорогие земляки! Региональная избирательная комиссия признала выборы губернатора в Свердловской области состоявшимися. Благодарю каждого избирателя за активную гражданскую позицию, ответственное отношение к судьбе нашего региона. За почти полгода я проехал нашу область вдоль и поперек. Знаю о ситуации в каждом муниципалитете: о том, как живут мои земляки, с какими трудностями сталкиваются и, конечно, чего ждут от власти», — подчеркнул Паслер. 

За Дениса Паслера проголосовали более 805 тысяч свердловчан
За Дениса Паслера проголосовали более 805 тысяч свердловчан
Фото:

По его словам, поддержку свердловчан он чувствует с первого дня. С тех пор, как получил в марте 2025 году от президента РФ Владимира Путина предложение возглавить регион (после ухода в отставку Евгения Куйвашева).

«Важно развивать все направления: от школ, техникумов и больниц, мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО до усиленного привлечения инвестиций и развития промышленности, сохранения экологии. Спасибо за оказанное доверие и веру в нашу совместную деятельность на благо Среднего Урала! Я осознаю свою личную ответственность за развитие региона, выполнение задач, поставленных нашим национальным лидером и жителями региона», — подчеркнул Паслер. 

Избирательная комиссия Свердловской области 15 сентября признала досрочные выборы губернатора состоявшимися, а Дениса Паслера, набравшего 61,30% голосов (поддержали 805 868 тысяч человек), официально избранным на должность главы региона. Чтобы завершить процедуру, комиссия проведет 16 сентября, в 10:00, финальное заседание.

Досрочные выборы губернатора прошли с 12 по 14 сентября. Явка составила 39,9%, побив рекорд. Самая высокая за 30 лет была в 1999 году. Тогда она составила 40,92%. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.

