«Денег всегда мало»: бывший концертный директор группы «Тату» высказался о грядущем концерте коллектива

Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник считает, что воссоединение коллектива произошло не случайно. Однако делить прибыль от первого московского концерта, который планируется 25 октября и оценивается при аншлаге в 30 млн рублей, преждевременно. Кроме того, Дзюник в беседе с URA.RU выразил ряд опасений относительно судьбы группы в реалиях запрета на ЛГБТ-пропаганду.
«Девочки долгое время не объединялись, но раз сейчас это случилось, значит, в этом была потребность. Зачем сейчас считать деньги и думать: воссоединились ли они потому, что „денег не хватает“? А денег когда-нибудь хватает?» — задается вопросом Дзюник.
Я больше опасаюсь, что во время исполнения их хитов выскочит на сцену кто-то и будет пытаться помешать им. Лишь бы этого не произошло. Все-таки группа «Тату» — это определенная эпоха, эпоха свободы. А сейчас с принятием в нашей стране различных законов можно притянуть и привлечь за что-нибудь», — поделился экс-представитель артисток.
Дзюник не берется прогнозировать, соберут ли Лена Катина и Юля Волкова полный зал. В Москве выбранная площадка вмещает до 4 тысяч зрителей. По словам Леонида, во время его работы с коллективом они делали упор на рекламе и в преддверии важных событий выпускали новые песни.
«А сейчас я их песен почти не слышал, на музыкальных каналах не встречал. Поэтому сложно сказать, соберут они зал или нет. Надеюсь, что все-таки соберут. Я этого желаю девчонкам. Чтобы был полный зал, чтобы они показали себя теми, кем были 25 лет назад, когда я начал с ними работать, у нас была куча гастролей, когда мы жили одной дружной семьей. Хочу, чтобы это снова у них повторилось», — резюмировал Дзюник.
Группа «Тату» в этом году уже успела выступить в Крыму. Мероприятие вызвало вопросы в Госдуме, о чем в беседе с URA.RU сказала депутат Нина Останина.
