Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Салавата Юлаева» (Уфа) в первом домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на «УГМК-Арене» при 9,9 тысячах зрителей и завершилась со счетом 4:2 (2:1; 1:0; 1:1), передает корреспондент URA.RU.
Открыл счет в матче бомбардир хозяев Брукс Мэйсек мощным ударом. Удвоил разницу нападающий Александр Шаров. «Салават Юлаев» ответил голом форвард Данила Алалыкина. Все три гола были забиты в большинстве. Во втором периоде Мэйсек отметился еще одной шайбой. А капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин подрался с защитником уфимцев Александром Комаровым. Оба в борьбе упали на лед и их разняли судьи.
В последние 20 минут уральцы довели счет до крупного. В пустые ворота с середины льда забросил шайбу форвард Данил Романцев. Под конец игры хлестким броском сократил разницу в счете вновь Алалыкин.
ХК «Автомобилист» идет на третьей строчке в Восточной конференции — шесть очков. А в общей таблице екатеринбуржцы вошли в топ-5. Их оппоненты из Уфы занимают 10-ую строчку с двумя баллами. В регулярке они занимают предпоследнюю 21-е место.
На трибунах можно было встретить VIP-гостей. Приехали уральский полпред Артем Жога, сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, глава регионального минспорта Леонид Рапопорт и другие. Арену также посетили президент КХЛ Алексей Морозов и врио губернатора региона Денис Паслер. Их целью было подписание соглашения о проведении в Екатеринбурге Матча звезд КХЛ зимой следующего года.
