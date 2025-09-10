«Автомобилист» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) одержал первую победу в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв казанский «Ак Барс» со счетом 6:3. Матч состоялся 10 сентября на льду Казани.
«Здорово команда отреагировала на пропущенный гол в начале игры. Собрались еще больше, чем в начале матча. Хорошие, прежде всего, голы. Гибко сыграли и в обороне, и в атаке сыграли правильно. Хоккей — мужская игра», — отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
В составе екатеринбургской команды дублем отметился Роман Горбунов. Еще по одной шайбе забросили Артем Каштанов, Рид Буше, Стефан да Коста и Максим Денежкин. По итогам встречи уральцы набрали два очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» осталось три очка и четвертое место. Следующий матч «Автомобилист» проведет 12 сентября на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».
Новый сезон КХЛ «Автомобилист» начал с поражения — матч с «Ладой» (Тольятти) закончился со счетом 4:3 в пользу противника. Несмотря на это, команда твердо настроена выиграть Кубок Гагарина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!