10 сентября 2025

«Автомобилист» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Победа принесла свердловским хоккеистам шестое место в Восточной конференции
Победа принесла свердловским хоккеистам шестое место в Восточной конференции

ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) одержал первую победу в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв казанский «Ак Барс» со счетом 6:3. Матч состоялся 10 сентября на льду Казани.

«Здорово команда отреагировала на пропущенный гол в начале игры. Собрались еще больше, чем в начале матча. Хорошие, прежде всего, голы. Гибко сыграли и в обороне, и в атаке сыграли правильно. Хоккей — мужская игра», — отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

В составе екатеринбургской команды дублем отметился Роман Горбунов. Еще по одной шайбе забросили Артем Каштанов, Рид Буше, Стефан да Коста и Максим Денежкин. По итогам встречи уральцы набрали два очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» осталось три очка и четвертое место. Следующий матч «Автомобилист» проведет 12 сентября на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».

Новый сезон КХЛ «Автомобилист» начал с поражения — матч с «Ладой» (Тольятти) закончился со счетом 4:3 в пользу противника. Несмотря на это, команда твердо настроена выиграть Кубок Гагарина. 

