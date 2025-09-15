15 сентября 2025

Певица Монеточка* добавила в райдер мужа и детей

Певице запретили въезд в несколько стран
Певице запретили въезд в несколько стран

Екатеринбургская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) отныне ездит на гастроли только с мужем и двумя детьми. Помимо вещей для них, в ее райдере числится бизнес-класс и несколько охранников. Информация об этом появилась в Telegram.

«Сверху доплата за выступление: час — 40 тысяч евро. В гримерке у Гырдымовой — куриный бульон, „Цезарь“, нарезки, 28 бутылок алкоголя и обязательный набор одежды (от велошорт до мужских боксеров). Суточные — 70 евро каждому», — следует из поста.

Для команды певицы достаточно 19-местный Mercedes Sprinter, а для нее — Viano. Охрана должна быть у гримерки, по бокам сцены, на площадке и отдельная группа сопровождения семьи.

Все подарки после выступления Гырдымова просит пересылать в Вильнюс. Вместе с этим ее команда разворачивает точку по продаже мерча певицы.

После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира.

*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов

