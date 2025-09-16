В Кунгуре сменили прокурора после проигранной «битвы» с бывшим мэром

В Прикамье на посту кунгурского городского прокурора Елену Сотникову сменил Андрей Королев, ранее курировавший отделение в Частинском округе. Об этом сообщили источники в муниципалитете.
«Королев стал новым прокурором Кунгура», — передают собеседники газеты «Звезда». Эту информацию подтверждают инсайдеры URA.RU. По их словам, Сотникова трудоустроилась в следственном комитете.
В открытых источниках указано, что Королев с 2008 года работает в органах прокуратуры. Являлся следователем и помощником прокурора Чайковского. В 2014-м — был утвержден на посту прокурора отдела, осуществляющего надзор за соблюдением прав и свобод граждан в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края. В 2016 году Королев занял должность прокурора Еловского района, а в 2021-м возглавил прокуратуру Частинского округа.
Летом кунгурская прокуратура проиграла судебную тяжбу с бывшим мэром округа Вадимом Лысановым. Суд по итогу разбирательств поддержал экс-главу Кунгура, у которого выявили конфликт интересов. Якобы у него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска.
Ранее аналогичная ситуация произошла в Краснокамске, где поменяли прокурора после конфликта с городской администрацией, возглавляемой Игорем Быкаризом. Главу округа там также не удалось уволить с «позорной» формулировкой. Также руководителей теруправлений надзорного ведомства заменили в Очере и в Березниках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!