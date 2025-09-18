Россия и Нигерия договорились о совместной обороне

Россия и Нигерия договорились о развитии сотрудничества в оборонной сфере. Переговоры между министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии генералом Кристофером Гвабином Мусой прошли в Москве, сообщили в Минобороны России для URA.RU.
«В ходе переговоров обсуждены актуальные и перспективные направления взаимодействия военных ведомств двух стран в оборонной сфере. Развитие военного сотрудничества с африканскими странами является одним из стратегических направлений внешней политики России»,— сообщили в военном ведомстве.
Нигерия — крупнейшая экономика и одна из самых населенных стран Африки, которая ведет активную борьбу с террористическими группировками, в частности с «Боко Харам». Российский опыт в области борьбы с терроризмом и современные военные технологии представляют для Нигерии значительный интерес.
В ходе встречи Белоусов поздравил нигерийскую делегацию с приближением 65-й годовщины независимости страны и поблагодарил за участие в учениях»Запад-2025» в качестве наблюдателей. Российский министр отметил решительные и профессиональные действия нигерийских военнослужащих в борьбе против экстремистов. В свою очередь, генерал Муса высоко оценил организацию учений «Запад-2025», отметив важность увиденного опыта для модернизирующихся Вооруженных сил Нигерии.
Ранее сообщалось, власти Российской Федерации применили инструменты «мягкой силы» для развития сотрудничества с африканскими государствами, в том числе в сфере поставок зерна. Как отметил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в беседе с URA.RU, снижение экспортных пошлин может сделать экспорт российских сельскохозяйственных товаров более привлекательным для отечественных производителей. Эксперт также подчеркнул, что даже небольшое снижение стоимости российского зерна способно вызвать значительный интерес не только со стороны стран Африки, но и других государств, желающих приобрести этот продукт.
