Россия прибегла к американской технологии для укрепления в Африке

Политолог Селезнев — о причинах и последствиях снижения экспортных пошлин за зерно

04 августа 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Россия укрепляет связи со странами Африки с помощью технологии «мягкой» силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ научились пользоваться американской технологией «мягкой» силы и использовали ее для укрепления связей с Африкой. Это касается поставок зерна: сделать их более выгодными для отечественных аграриев, позволит снижение экспортных пошлин, объяснил в интервью URA.RU декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. Впрочем, России достаточно чуть снизить цены на свое зерно, и за ним выстроится очередь и из других стран, убежден эксперт. — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит гибкий инструмент тарифных преференций для поставок зерна, удобрений и сырья в дружественные страны. Чем вызвано это решение, и как оно отразится на внутреннем рынке, на ваш взгляд? Поставки зерна по приемлемым ценам сводят на нет попытки Запада создать антироссийский санкционный фронт, считает политолог Павел Селезнев Фото: фото из личного архива © URA.RU — Поставками зерна по приемлемым ценам Россия решает сразу несколько задач. Во-первых, сводятся на нет попытки стран Запада создать антироссийский санкционный фронт. Во-вторых, Россия получает возможности для развития в странах Африки других проектов, в том числе в области добычи ценных природных ископаемых — урана, бокситов и прочего сырья для цветной металлургии. Вводя преференции для отдельных производителей сельскохозяйственной продукции и для отдельных направлений экспорта, Россия проецирует в Африку свою «мягкую» силу. И этого Запад очень боится: в своем недавнем письме лидерам развивающихся государств глава европейской дипломатии Жозеп Боррель советовал им не принимать российские поставки, потому что они создают «новую зависимость» и «угрожают продовольственной безопасности». — Как отметил Мишустин, решение о преференциях принято в контексте укрепления отношений с государствами Африки и должно стимулировать увеличение поставок продовольствия в эти страны. После выхода из зерновой сделки Россия взяла на себя обязательство поставить зерно в беднейшие страны, в том числе на безвозмездной основе. Как вы считаете, связано ли снижение пошлин на экспорт зерна с этим обещанием? Статья по теме Россия продвинет нового игрока в многополярном мире — Я бы не связывал напрямую эти две темы. Действительно, Россия готова безвозмездно поставлять в самые бедные страны Африки определенные объемы зерна, но для этого не требуется специальный режим пошлин, охватывающий весь рынок. К тому же поставки бесплатного зерна не надо переоценивать. Это будут относительно небольшие объемы и только для таких стран, как Судан, Эфиопия и другие, где реально существует угроза голода. Остальная Африка вполне платежеспособна и может оплатить российское продовольствие. Так что основные объемы пойдут на коммерческих основаниях обычным путем. — Насколько выгодно для аграриев решение о снижении экспортных пошлин? На саммите «Россия-Африка» президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия поставит зерно в беднейшие страны бесплатно Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Безусловно, это решение облегчает жизнь российских аграриев. До последнего времени цены на мировом зерновом рынке снижались, на агропроизводителей давили вывозные пошлины, а также сложности с логистикой, вызванные антироссийскими санкциями. С другой стороны, правительство тоже надо понять. Вывозные пошлины позволяли ограничить экспорт и держать на низком уровне внутренние цены как на зерно, так и другую сельскохозяйственную продукцию, например на мясо, потому что зерно используется для производства кормов. Многие агропроизводители жаловались, что в прошлом году они не получили прибыли, да и в этом году это проблематично. Теперь же правительство дает им возможность воспользоваться специальными режимами экспорта и поддержать собственную рентабельность. Будем надеяться, что распределение квот на экспорт будет происходить по прозрачным и понятным правилам, так что выиграют от этого все. Эффективность аграриев поддерживает рынок труда и будет способствовать наполнению бюджета, так что польза будет всеобщей. — В прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна, и это привело к снижению цен на зерно внутри страны. Вместе с тем после выхода России из зерновой сделки мировые цены выросли. В этом году аграрии могут побить даже прошлогодние показатели. Пока экспортные пошлины снижены на полгода. Каков ваш прогноз — при каких условиях правительство продлит это решение? Как принятые меры отразятся на рынке, на ценах? По оценкам экспертов урожай зерновых в 2023 году может побить рекорд 2022 года Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Правительство будет смотреть на два основных показателя. Первый — потребительская инфляция, рост цен на продукцию, в которой велика зерновая составляющая: крупы, макароны и так далее. Если во второй половине года Росстат зафиксирует рост цен в этой категории, превышающий средние показатели по продовольственному рынку, режимы экспорта могут быть ужесточены, а квоты уменьшены. Второй показатель — доходность агропроизводителей, их способность платить зарплаты персоналу и поддерживать программы развития. Если выяснится, что внутренние цены на зерно недостаточны для обеспечения рентабельности, правительство может пойти на расширение вывозных квот и снижение пошлин, чтобы поддержать производителей. В этом году в России ожидается большой урожай зерновых, так что вполне возможно, удастся удержать стабильность внутреннего рынка и при этом одновременно увеличить возможности для экспорта. Тем более что цены на зерно в мире растут. Будем надеяться, что российские аграрии смогут на этом хорошо заработать. — Может ли снижение экспортных пошлин как-то повлиять на расширение поставок российской продукции, на освоение новых рынков? Каких? — На самом деле, несмотря на расхожие мнения, мир не страдает от недостатка продовольствия. Его производится достаточно, и только в странах, находящихся в состоянии экономической катастрофы, есть угроза голода. Мир нуждается не в зерне как таковом, а в зерне по приемлемым ценам. Статья по теме Путин расширит военное присутствие России в мире Таким образом, все страны с невысоким уровнем дохода могут стать рынком для российского зерна, если мы сумеем предоставить покупателям выгодные экономические условия. Это и страны Южной Азии, и Африки, и многие страны Латинской Америки. И для этого нет нужды в больших скидках. Надо предоставить продукцию по ценам несколько ниже мировых, и за нашим продовольствием выстроится очередь. Тем более что природные условия в нашей стране позволяют производить большие объемы продовольствия по приемлемым ценам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ научились пользоваться американской технологией «мягкой» силы и использовали ее для укрепления связей с Африкой. Это касается поставок зерна: сделать их более выгодными для отечественных аграриев, позволит снижение экспортных пошлин, объяснил в интервью URA.RU декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. Впрочем, России достаточно чуть снизить цены на свое зерно, и за ним выстроится очередь и из других стран, убежден эксперт. — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит гибкий инструмент тарифных преференций для поставок зерна, удобрений и сырья в дружественные страны. Чем вызвано это решение, и как оно отразится на внутреннем рынке, на ваш взгляд? — Поставками зерна по приемлемым ценам Россия решает сразу несколько задач. Во-первых, сводятся на нет попытки стран Запада создать антироссийский санкционный фронт. Во-вторых, Россия получает возможности для развития в странах Африки других проектов, в том числе в области добычи ценных природных ископаемых — урана, бокситов и прочего сырья для цветной металлургии. Вводя преференции для отдельных производителей сельскохозяйственной продукции и для отдельных направлений экспорта, Россия проецирует в Африку свою «мягкую» силу. И этого Запад очень боится: в своем недавнем письме лидерам развивающихся государств глава европейской дипломатии Жозеп Боррель советовал им не принимать российские поставки, потому что они создают «новую зависимость» и «угрожают продовольственной безопасности». — Как отметил Мишустин, решение о преференциях принято в контексте укрепления отношений с государствами Африки и должно стимулировать увеличение поставок продовольствия в эти страны. После выхода из зерновой сделки Россия взяла на себя обязательство поставить зерно в беднейшие страны, в том числе на безвозмездной основе. Как вы считаете, связано ли снижение пошлин на экспорт зерна с этим обещанием? — Я бы не связывал напрямую эти две темы. Действительно, Россия готова безвозмездно поставлять в самые бедные страны Африки определенные объемы зерна, но для этого не требуется специальный режим пошлин, охватывающий весь рынок. К тому же поставки бесплатного зерна не надо переоценивать. — Насколько выгодно для аграриев решение о снижении экспортных пошлин? — Безусловно, это решение облегчает жизнь российских аграриев. До последнего времени цены на мировом зерновом рынке снижались, на агропроизводителей давили вывозные пошлины, а также сложности с логистикой, вызванные антироссийскими санкциями. С другой стороны, правительство тоже надо понять. Вывозные пошлины позволяли ограничить экспорт и держать на низком уровне внутренние цены как на зерно, так и другую сельскохозяйственную продукцию, например на мясо, потому что зерно используется для производства кормов. Многие агропроизводители жаловались, что в прошлом году они не получили прибыли, да и в этом году это проблематично. Теперь же правительство дает им возможность воспользоваться специальными режимами экспорта и поддержать собственную рентабельность. Будем надеяться, что распределение квот на экспорт будет происходить по прозрачным и понятным правилам, так что выиграют от этого все. Эффективность аграриев поддерживает рынок труда и будет способствовать наполнению бюджета, так что польза будет всеобщей. — В прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна, и это привело к снижению цен на зерно внутри страны. Вместе с тем после выхода России из зерновой сделки мировые цены выросли. В этом году аграрии могут побить даже прошлогодние показатели. Пока экспортные пошлины снижены на полгода. Каков ваш прогноз — при каких условиях правительство продлит это решение? Как принятые меры отразятся на рынке, на ценах? — Правительство будет смотреть на два основных показателя. Первый — потребительская инфляция, рост цен на продукцию, в которой велика зерновая составляющая: крупы, макароны и так далее. Если во второй половине года Росстат зафиксирует рост цен в этой категории, превышающий средние показатели по продовольственному рынку, режимы экспорта могут быть ужесточены, а квоты уменьшены. Второй показатель — доходность агропроизводителей, их способность платить зарплаты персоналу и поддерживать программы развития. Если выяснится, что внутренние цены на зерно недостаточны для обеспечения рентабельности, правительство может пойти на расширение вывозных квот и снижение пошлин, чтобы поддержать производителей. В этом году в России ожидается большой урожай зерновых, так что вполне возможно, удастся удержать стабильность внутреннего рынка и при этом одновременно увеличить возможности для экспорта. Тем более что цены на зерно в мире растут. Будем надеяться, что российские аграрии смогут на этом хорошо заработать. — Может ли снижение экспортных пошлин как-то повлиять на расширение поставок российской продукции, на освоение новых рынков? Каких? Таким образом, все страны с невысоким уровнем дохода могут стать рынком для российского зерна, если мы сумеем предоставить покупателям выгодные экономические условия. Это и страны Южной Азии, и Африки, и многие страны Латинской Америки. И для этого нет нужды в больших скидках. Надо предоставить продукцию по ценам несколько ниже мировых, и за нашим продовольствием выстроится очередь. Тем более что природные условия в нашей стране позволяют производить большие объемы продовольствия по приемлемым ценам.