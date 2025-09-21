Экс-глава челябинского фонда капремонта упустил очередной шанс выйти из СИЗО

Бывший глава Фонда капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко упустил очередную возможность выйти из СИЗО. Его жалоба на продление срока под стражей осталась без удовлетворения, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд с учетом позиции прокурора оставил решение первой инстанции без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Тихоненко оставили в СИЗО до 19 октября.
Это уже третья попытка Тихоненко покинуть СИЗО. Каждый раз адвокаты настаивают на избрание более мягкой меры пресечения. И каждый раз суд отказывает им в удовлетворении ходатайств.
Тихоненко находится в СИЗО с момента задержания в марте. Изначально его обвиняли в превышении должностных полномочий. После же в деле появилась еще и коррупционная составляющая.
Первые обвинения касаются работы Тихоненко на посту директора Фонда. Следствие располагает информацией, что он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Паритет». Предварительно, после ремонта дома по одному контракту, между фондом и подрядчиком было заключено новое соглашение на ремонт того же дома. Взятку же датируют временем, когда мужчина занимал должность начальника центрального отдела службы технического заказчика фонда. Именно тогда он получил не менее 740 тысяч рублей от одного из бизнесменов за помощь с заключением выгодных контрактов по замене лифтового оборудования.
