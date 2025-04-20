Глава челябинского фонда капремонта Тихоненко пытался выйти из СИЗО

Гендиректор фонда капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко, обвиняемый в превышении полномочий и коррупции, пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, вернуться на свободу у него не получилось, и фигуранта дела оставили в изоляции до 20 мая.
«Суд с учетом позиции прокурора оставил решение первой инстанции без изменения. Апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Тихоненко был задержан 20 марта сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Паритет». Предварительно, после ремонта дома по одному контракту, между фондом и подрядчиком было заключено новое соглашение на ремонт того же дома.
Во время расследования следователи вышли еще на один преступный эпизод деятельности Тихоненко. Выяснилось, что до назначения на должность гендиректора фонда он получил взятку в виде услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей от коммерческой организации. За это он якобы помог им с получением выгодных контрактов на замену лифтового оборудования.
Расследование дела Тихоненко продолжается. Фондом же временно руководит Николай Сазонов.
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