23 сентября 2025

Трамп попросил 30 дней, чтобы рассказать, что думает о Путине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп ответил уклончиво на заданный ему вопрос
Дональд Трамп ответил уклончиво на заданный ему вопрос Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос о доверии к президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление американский лидер сделал в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Трампа, решение о доверии к российскому коллеге требует времени. «Я дам вам знать примерно в течение месяца», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, сохраняет ли он прежний уровень доверия к Путину. Трансляцию из Нью-Йорка вел Белый дом. 

В ходе общения с Зеленским Трамп отметил, что отношения США и России остаются одной из ключевых тем внешней политики Вашингтона. Американский лидер подчеркнул, что консультации по этому вопросу продолжаются, и окончательное мнение будет сформировано после обсуждения ситуации с ведущими советниками. Также сообщается, что в ближайшие недели Белый дом планирует провести дополнительные встречи с представителями европейских стран для координации позиций по России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос о доверии к президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление американский лидер сделал в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Трампа, решение о доверии к российскому коллеге требует времени. «Я дам вам знать примерно в течение месяца», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, сохраняет ли он прежний уровень доверия к Путину. Трансляцию из Нью-Йорка вел Белый дом.  В ходе общения с Зеленским Трамп отметил, что отношения США и России остаются одной из ключевых тем внешней политики Вашингтона. Американский лидер подчеркнул, что консультации по этому вопросу продолжаются, и окончательное мнение будет сформировано после обсуждения ситуации с ведущими советниками. Также сообщается, что в ближайшие недели Белый дом планирует провести дополнительные встречи с представителями европейских стран для координации позиций по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...