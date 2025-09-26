Челябинский хоккеист Кузнецов станет игроком магнитогорского «Металлурга»

Опытный нападающий Евгений Кузнецов, являющийся воспитанником хоккейной школы «Трактор», подпишет контракт с хоккейным клубом «Металлург» (Магнитогорск) в текущем сезоне. Об этом 27 сентября сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.
«Присутствовал Кузнецов и на игре „медведей“ (челябинский хоккейный клуб „Трактор“, — ред.) с „Авангардом“, а спустя пару дней стало известно, что опытный форвард заключит соглашение с клубом из Челябинской области... Однако от Челябинска Кузнецов уедет примерно на 300 км — по информации „Чемпионата“, в этом сезоне нападающий будет защищать цвета магнитогорского „Металлурга“», — пишет издание.
Еще месяц назад руководство магнитогорцев официально отрицало возможное подписание контракта с Кузнецовым, подчеркивая наличие лимита зарплат и собственных игроков. Тем не менее, сам спортсмен встречался с руководством и участниками команды. Он также не раз бывал на играх «Трактора».
Кузнецов может придать дополнительную вариативность атакующим действиям команды, пишет издание. После восьми матчей текущего сезона «Металлург» уже входит в число самых результативных коллективов КХЛ.
Ранее предполагалось, что Кузнецов, несмотря на многочисленные слухи, игровой сезон 2025-2026 проведет в Северной Америке. Такое заявление сделал его агент Шуми Бабаев. До апреля 2025-го нападающий играл за СКА.
