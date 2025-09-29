Сальдо рассказал об обстановке в Херсоне, ВС РФ освободили юг ДНР: карта СВО 29 сентября

Губернатор Сальдо заявил о мрачной обстановке в Херсоне из-за действий Киева

Бойцы России продвигаются сразу по нескольким направлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Херсон, подконтрольном Киеву, царит гнетущая и мрачная атмосфера, а жители подавлены из-за действий украинских властей. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российская армия тем временем полностью освободила юг ДНР, всего в республике за полгода взято под контроль более четырех тысяч квадратных километров. ВС РФ ведут активные бои в Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде) в Донбассе, а также в Купянске и Волчанске в Харьковской области. Потери ВСУ исчисляются тысячами. Подробнее об обстановке на фронте и успехах войск России — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: URA.RU Херсонская область «Мрачный» Херсон В городе Херсон, находящемся под контролем Киева, продолжаются массовые случаи насильственной мобилизации мужчин и сокращение гуманитарной помощи для нуждающихся. Об этом сообщил Владимир Сальдо, охарактеризовав обстановку в городе как «мрачную». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Сальдо заявил о мрачной ситуации в Херсоне «Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать. Гуманитарку, которую привозят еще все-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, все время объем ее снижается. И вот там же все равно очереди присутствуют», — заявил Сальдо. По информации губернатора, основное настроение среди жителей Херсона — усталость и разочарование. Он отметил, что граждане надеются на перемены и возвращение «нормального светлого времени», которое, по его мнению, они испытали после освобождения города и правобережной части области. Сальдо подчеркнул, что очереди за гуманитарной помощью сохраняются, несмотря на уменьшение объемов поставок, а мужчины вынуждены скрываться из-за риска принудительной мобилизации. Лодки ВСУ Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили четыре моторные лодки ВСУ, которые находились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, операция прошла в ночное время в ходе мониторинга территории с помощью дронов-разведчиков. В сообщении министерства отмечается, что украинские военные пытались форсировать реку, однако их действия были своевременно замечены российскими операторами беспилотников. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ ВСУ превратили Купянск в мощную крепость «В одну из моторных лодок удалось загрузиться и начать движение, но через несколько минут мастерским управлением и точным попаданием FPV-дрона лодка с личным составом ВСУ была уничтожена. Остальные три лодки были уничтожены сбросом осколочно-фугасного снаряда с дрона квадрокоптерного типа», — приводит цитату из сообщения Минобороны telegram-канал ведомства. ДНР За прошедшие сутки не были зафиксированы случаи атак или обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны Украины. Данную информацию предоставило управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства. Южнодонецкое направление Российские войска полностью освободили юг ДНР. Об этом сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов. «Мы с вами находимся в населенном пункте Курахово, который освобожден пятой бригадой в январе 2025 года, после чего войска продвинулись более чем на 60 км, соответственно мы работаем уже в Днепропетровской области. Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — заявил Иванов. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Российские войска полностью освободили юг ДНР Согласно уточнениям замкомбрига, с января по конец сентября 2025 года ВС России освободили 4 714 квадратных километров. Из этого объема более 3,3 тысячи квадратных километров приходится на территорию ДНР. Продвижение российских войск зафиксировано также в Харьковской (около 540 кв. км), Сумской (порядка 220 кв. км) и Днепропетровской областях (около 175 кв. км). ВС РФ продвинулись у села Новоивановка и готовятся к штурму Новогригоровка. Помимо этого, по некоторой информации, российские войска вошли в Вербовое, пишет telegram-канал WarGonzo. Красноармейское направление Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли огневой удар по укрепленному району и пункту управления беспилотниками ВСУ. Для выполнения задачи был задействован расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщает Пятый канал. Военнослужащие оперативно получили координаты целей с командного пункта и развернули боевую машину на огневой позиции. Автоматизированная система управления огнем позволила расчету выпустить залп термобарическими снарядами, расстояние удара превысило 20 километров. Атака уничтожила объекты противника. Группировка войск «Центр» присутствует в Красноармейске, Димитрове (украинское название — Мирноград) и ряде других населенных пунктов на данном направлении. Об этом сообщил Илья Иванов, его слова передает ТАСС. «В Красноармейске мы присутствуем уже довольно активно. В городе Димитров есть наше присутствие и в других городах красноармейского направления», — отметил замкомбрига. Краснолиманское и Северское направления Российские войска вошли на окраины населенного пункта Ямполь в ДНР после проведения зачистки Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его информации, продвижение российских подразделений отмечено также в районах Петровского (украинское название — Грековка), Шандриголово и Кировска. По словам эксперта, за минувшую неделю украинские подразделения занимали в основном оборонительные позиции и наносили удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры ЛНР. Ситуация на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. На краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются северо-восточнее Дробышево и ведут бои на севере Новоселовки. На северском направлении российская армия улучшает тактическое положение у Дроновки, продвигаясь вдоль железной дороги. Однако на данном участке бойцы России встречают сопротивление противника, поскольку освобождение Дроновки откроет путь к Северску с северной стороны. Также военные РФ закрепляются на севере Ямполя. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ ВСУ захотели пойти в новое «масштабное» наступление: карта СВО за 25 сентября Марочко добавил, что тяжелые потери ВСУ несут в районах, где действует «Южная» группировка войск. Это, в частности, зона западнее Серебрянского лесничества, на краснолиманском и северском направлениях. Харьковская область Потери ВСУ убитыми и ранеными на рубежах ЛНР за прошедшую неделю достигли почти 4,4 тысячи военнослужащих, включая иностранных наемников. Об этом сообщил Марочко в беседе с ТАСС. Основной урон украинским формированиям нанесли подразделения группировки войск «Запад», действующие на купянском направлении и сватовско-кременском участке. «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Южная“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 4 395 украинских боевиков и наемников», — пояснил эксперт. Кроме личного состава, украинская сторона за неделю лишилась значительного количества техники и вооружения. 