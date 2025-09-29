Фон дер Ляйен открыла Молдавии дорогу в ЕС после скандальных выборов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с итогами выборов и подчеркнула, что Евросоюз готов поддержать Кишинев на пути к членству в ЕС. Об этом она написала в своей соцсети Х.
«Молдова, ты снова это сделала. Никакие попытки посеять страх или раздор не сломят вашу решимость. Вы ясно дали понять свой выбор: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом этапе пути», — написала фон дер Ляйен.
В Молдавии 28 сентября состоялись парламентские выборы. В голосовании приняли участие 52% внесенных в списки избирателей. После подсчета 99,9% протоколов стало известно, что правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, набрав 50,16% голосов. Патриотический блок получил 24,19%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 7,97%, «Наша партия» — 6,20%, а партия «Демократия дома» — 5,62%.
По предварительным расчетам, ПДС может получить 55 мест в 101-местном парламенте, Патриотический блок — 26, «Альтернатива» — 8, «Наша партия» и «Демократия дома» — по 6 мандатов. Существенный перевес партии власти объясняется перераспределением голосов, отданных за не прошедших в парламент конкурентов. Оппозиция уже выразила несогласие с итогами голосования, заявив о многочисленных нарушениях прав избирателей и намерении обжаловать результаты.
