В Ростовской области, в селе Николаевка, произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, который врезался в стену жилого дома. Изначально сообщалось, что за рулем находилась 25-летняя Анастасия Цапок — дочь известного криминального авторитета, осужденного за массовые убийства, Сергея Цапка. На момент аварии в автомобиле находились двое: женщина и мужчина. В результате происшествия ни пассажиры транспорта, ни жители дома не пострадали. В нем были разрушены две комнаты, хозяева в момент аварии находились в гостях.
По словам очевидцев, женщина за рулем могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии, согласно информации источника в правоохранительных органах, выяснилось, что машиной управляла женщина с иной фамилией, а не ранее упомянутая Цапок. Что известно о ДТП и семье Цапка — в материале URA.RU.
Первые сообщения об аварии
Авария произошла под Таганрогом. Анастасия Цапок, находясь за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S, на высокой скорости не справилась с управлением, выехала с проезжей части и протаранила стену частного дома. В момент происшествия в салоне автомобиля находились двое: сама Анастасия Цапок и молодой мужчина. В результате аварии никто из находившихся в машине, а также хозяева дома, не получили травм.
«Половина автомобиля полностью вошла в окно дома. Разрушен частично фасад дома, повреждено окно. От удара автомобиля разрушены две комнаты жилого дома», — уточнил один из правоохранителей. Информацию передает telegram-канал «Новости Ростова — 161.RU».
Очевидцы отмечают, что водитель управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. После столкновения, по их словам, Анастасия вела себя агрессивно — запрещала снимать ее и мужчину на видео, обещала полицейским «проблемы» и «позорные увольнения», а также отказывалась подчиняться их распоряжениям. Оба участника ДТП были направлены на медосвидетельствование. При этом отмечается, что стоимость автомобиля Mercedes-Benz, на котором передвигалась Цапок, составляет около 20 миллионов рублей. Она владеет им уже три года.
Цапок придется отдать до девяти миллионов за ремонт авто и дома
По предварительной информации, Анастасия может лишиться водительских прав на срок от полутора до двух лет в связи с составлением в ее отношении административного протокола за управление транспортом в нетрезвом состоянии. При этом расходы, связанные с ДТП, составят порядка пяти миллионов рублей: минимум три миллиона потребуется на восстановление автомобиля, еще два миллиона — на ремонт поврежденного дома.
Однако, если пострадавший дом будет признан аварийным, то затраты на его снос и новое строительство могут достичь шести миллионов рублей. В общей сложности сумма ущерба, которую предстоит возместить Анастасии Цапок, может достигнуть девяти миллионов рублей.
Кроме того, у Анастасии Цапок с 2022 года есть 169 штрафов на сумму более 200 тысяч рублей. Большинство из них — за превышение скорости, передает telegram-канал «360 ЧП». Например, ранее она попадала в аварию в центре Ростова.
Спутник похвалил и поцеловал
Спутник Анастасии Цапок, дочери известного криминального авторитета, выразил одобрение ее стилю вождения и поцеловал ее после того, как они стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свидетелей, которые пытались оказать пострадавшим помощь.
«Малышка, ты так классно ехала», — первое, что сказал парень с пассажирского кресла. Его слова передают очевидцы ДТП.
По словам свидетелей, прибывшие на место сотрудники ГИБДД столкнулись с агрессивным поведением молодого человека, который кричал на них и угрожал, что у полицейских будут проблемы и они встанут на колени.
Анонимный источник среди правоохранителей опроверг, что за рулем была Цапок
За рулем автомобиля, который протаранил дом в Ростовской области, была женщина с другой фамилией, а не Анастасия Цапок. Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил, что подобная информация — «чистой воды домыслы». Родство водителя и Сергея Цапок не подтверждается. Также он отметил, что у женщины была двойная фамилия, «достаточно экзотическая».
Что известно о Сергее и Анастасии Цапок
Анастасия Цапок — дочь Сергея Цапка, лидера так называемой «цапковской» ОПГ. Эта преступная группировка действовала на территории Краснодарского края с начала 1990-х по начало 2010-х годов. Цапок был осужден Краснодарским краевым судом в 2013 году и приговорен к пожизненному лишению свободы. Он и трое его сообщников были признаны виновными в совершении 19 убийств. Арест членов банды «Цапки» последовал после резонансного преступления — убийства 12 человек в доме Сервера Аметова в станице Кущевской, произошедшего в ноябре 2010 года. Сергей Цапок скончался в колонии в 2014 году.
Сама же девушка несколько лет назад во избежание кривотолков она взяла девичью фамилию матери Оделин Феррер. Анастасия, судя по публикациям в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), роскошно живет: посещает элитные курорты и передвигается на автомобилях премиум-класса.
