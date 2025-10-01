Паслер усилил своего зама, которому прочили отставку

Губернатор Свердловской области Денис Паслер наделил новыми полномочиями замгубернатора Василия Козлова. Он внес изменения в указ, согласно которым, во время отсутствия политического вице-губернатора именно Козлову перейдет его функционал.
"Денис Паслер внес изменения в указ № 20-УГ от 25.01.2023 о распределении обязанностей между членами правительства Свердловской области. Согласно документу, координацию вопросов, закреплённых за вице-губернатором Свердловской области в случае временного отсутствия лица, занимающего должность вице-губернатора, осуществляет заместитель губернатора Козлов Василий Валерьевич", — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В обязанности вице-губернатора входит организация работы департаментов внутренней и информационной политики. Эту сферу ранее курировал Олег Чемезов, которого в конце сентября задержали по обвинению в мошенничестве. После его отставки, согласно иерархии областной власти, обязанности политического вице-губернатора перешли Алексею Шмыкову.
Василий Козлов стал заместителем губернатора в январе 2022 года, когда регион возглавлял Евгений Куйвашев. До этого он четыре года руководил министерством международных и внешних связей. Получив повышение, стал курировать родное министерство, а спустя год в его сферу влияния попали департаменты труда и строительного надзора.
Некоторые источники в правительстве были уверены, что в команде нового губернатора Козлов не сохранится. В частности, прочили ему переход в УрФУ.
