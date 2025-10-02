Пашинян и Алиев в Копенгагене договорились работать на укрепление мира. Видео

Пашинян и Алиев подчеркнули договоренности, достигнутые в Вашингтоне, указано в пресс-релизе
Пашинян и Алиев подчеркнули договоренности, достигнутые в Вашингтоне, указано в пресс-релизе
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Армения и Азербайджан будут продолжать работать над укреплением мира. Об этом договорились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества. Информацию сообщила пресс-служба кабинета министров Армении.

«Стороны подчеркнули значимость договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом», — указано в пресс-релизе. Его приводит ТАСС. Также отмечается, что Пашинян и Алиев решили работать над дальнейшим укреплением мира.

Помимо этого, Никол Пашинян опубликовал в своем telegram-канале видео со встречи с Ильхамом Алиевым. Его он подписал как «Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества, стартовавшего в Копенгагене».

Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном продолжается с начала августа 2025 года, когда в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа была принята декларация о согласовании текста мирного соглашения. Согласно документу обе стороны подтверждают приверженность принципам уважения суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга.

