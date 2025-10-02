АвтоВАЗ готовится производить сотни тысяч машин, чтобы заменить иномарки после нового закона

АвтоВАЗ готов увеличить выпуск автомобилей на 100-200 тысяч штук в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АвтоВАЗ готов увеличить производственный план на 2026 год
АвтоВАЗ готов увеличить производственный план на 2026 год Фото:

АвтоВАЗ готов увеличить выпуск автомобилей на 100–200 тысяч штук в 2026 году и далее, если таксопарки в России проявят соответствующий спрос. Об этом сообщили в пресс-службе компании после публикации Минпромторгом РФ первичного перечня машин, допущенных к использованию в такси с 1 марта 2026 года.

«Производственный план 2026 и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100–200 тысяч автомобилей», — заявили в пресс-службе автопроизводителя. Сообщение передает РИА Новости.

Ранее Минпромторг России опубликовал список транспортных средств, отвечающих нормам закона о локализации такси. В перечень вошли свыше 20 моделей, произведенных шестью российскими автопроизводителями, среди которых представлены марки Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». В ведомстве подчеркнули, что список является предварительным и включает автомобили, соответствующие установленным требованиям. 

В мае президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который регламентирует требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Согласно новым нормам, транспортные средства смогут быть внесены в реестр такси лишь при выполнении одного из двух условий: автомобилю должен быть присвоен показатель локализации не ниже 3200 баллов, либо он должен быть произведен в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
АвтоВАЗ готов увеличить выпуск автомобилей на 100–200 тысяч штук в 2026 году и далее, если таксопарки в России проявят соответствующий спрос. Об этом сообщили в пресс-службе компании после публикации Минпромторгом РФ первичного перечня машин, допущенных к использованию в такси с 1 марта 2026 года. «Производственный план 2026 и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100–200 тысяч автомобилей», — заявили в пресс-службе автопроизводителя. Сообщение передает РИА Новости. Ранее Минпромторг России опубликовал список транспортных средств, отвечающих нормам закона о локализации такси. В перечень вошли свыше 20 моделей, произведенных шестью российскими автопроизводителями, среди которых представлены марки Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». В ведомстве подчеркнули, что список является предварительным и включает автомобили, соответствующие установленным требованиям.  В мае президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который регламентирует требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Согласно новым нормам, транспортные средства смогут быть внесены в реестр такси лишь при выполнении одного из двух условий: автомобилю должен быть присвоен показатель локализации не ниже 3200 баллов, либо он должен быть произведен в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...