Адвокаты бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток, почти год пытаются доказать его непричастность. 2 октября они вновь пытались донести до Челябинского облсуда свою позицию и вытащить подзащитного из СИЗО. Но их доводы остались неуслышанными, сообщил URA.RU адвокат Сергей Колосовский.
«Апелляция изменила постановление первой инстанции: убрали один день по каким-то техническим причинам. Было указано, что срок в СИЗО продлен до 9 ноября, теперь до 8 ноября. Чистая формальность», — пояснил URA.RU Колосовский.
Адвокат продолжает настаивать на непричастности своего подзащитного. Он назвал решения судов незаконными. По его словам, подобные постановления основаны исключительно на тяжести вменяемого Федерягину преступления, а все обвинения построены на показаниях одного человека — Яковлева.
«Если у Федерягина все прозрачно: родился в Металлургическом районе Челябинска, всю жизнь проработал в милиции. То Яковлев был выгнан из милиции по отрицательным основаниям, при обыске у него изъяли кучу незарегистрированного оружия и поддельное удостоверение ФСБ. То есть у нас есть два человека: первый — с безупречной биографией и госнаградами, а второй — мошенник. Это уже установлено. И вот честный человек сидит в СИЗО уже почти год, а мошенник, на основании показаний которого все это происходит, под домашним арестом», — высказал свою точку зрения Колосовский.
Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года. Его обвинили в коррупции. Следствие считало, что во время своей работы в органах, он получал деньги от представителя одного из аптечных пунктов Коркино. По версии следствия, за деньги офицер закрывал глаза на незаконную продажу рецептурных препаратов. Клиентами филиала были страдающие зависимостью от наркотиков.
Между тем адвокаты считают, что обвинения в адрес Федерягина построены на показаниях его бывшего коллеги Яковлева. Якобы тот оговорил офицера, чтобы «отмазать» от уголовки своего сына, тоже работающего в полиции. Также защитники нашли в деле ряд несостыковок, указывающих на непричастность Федерягина к инкриминируемым событиям.
