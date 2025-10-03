FT: Евросоюз готовится снять санкции с активов, связанных с Дерипаской

ЕС может разморозить разморозки акции российского предпринимателя Дерипаски
ЕС может разморозить разморозки акции российского предпринимателя Дерипаски Фото:

ЕС рассматривает вариант разморозки акций, принадлежащих российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, строительной фирмы Strabag стоимостью примерно два миллиарда евро для последующего перевода в распоряжение австрийского Raiffeisen Bank. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«В мае ЦБ РФ снял со счета российской „дочки“ австрийского банка сумму, эквивалентную 1,87 млрд евро, и перевел ее „Распериа“», — сказано в сообщении. Уточняется, что разморозка и передача активов Дерипаски австрийскому Raiffeisen Bank будут осуществлены с целью «компенсировать» это решение российского суда.

Ранее сообщалось, что Дерипаске в случае признания его виновным в нарушении санкционного режима в Соединенных Штатах может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. Дерипаска, как и другие российские предприниматели, был включен в санкционные списки западных стран в ответ на проведение СВО.

В апреле появилась информация о том, что олигарх лишится гражданства Кипра. Впоследствии Министерство экономики и финансов Франции наложило арест на три виллы, принадлежащие Дерипаске, а также на имущество владельца «Группы Альянс» Мусы Бажаева и предпринимателя Кирилла Шамалова, частично владеющего «Русской платиной».

