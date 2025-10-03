Китайский эксперт рассказал об уникальности мессенджера MAX

Российский мессенджер MAX не копирует китайский WeChat, а формирует собственную экосистему цифровых сервисов. Об этом сообщил сооснователь ИТ-компании «Рулла» Хэнлун Чжао. По его словам, MAX демонстрирует уникальный путь развития, учитывая российские особенности и запросы на цифровой суверенитет.
«MAX и WeChat — продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учетом российских реалий, сильной банковской инфраструктуры и запросов на цифровой суверенитет», — подчеркнул Чжао. Его сообщение передают СМИ.
Эксперт отметил, что российская платформа отличается современным интерфейсом, поддержкой папок для чатов, удобным редактированием сообщений и быстрыми реакциями, что выгодно отличает ее от WeChat. По словам Чжао, всего за несколько месяцев после запуска в MAX зарегистрировался каждый четвертый россиянин.
В числе технологических преимуществ платформы — более 2,5 тысячи медиасерверов по всей России и внедрение современных решений для улучшения качества звонков, таких как DRed и NoLACE. Чжао также указал на курс MAX и WeChat на глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями: пользователи получают универсальный инструмент для доступа к финансам, медицине и повседневным сервисам.
Отдельное внимание уделяется вопросам приватности и безопасности. По словам китайского эксперта, шифрование данных и локализация компаний позволяют снизить риски мошенничества и упростить расследования для правоохранительных органов. В MAX внедрены современные антифрод-технологии и автоматическая проверка номеров, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.
«MAX не повторяет, а создает свою модель. Главное в этой истории — не звонки, а искать свой путь к тому, каким должен быть суперапп в России, опираясь на уже состоявшиеся платформы», — заключает Хэнлун Чжао.
В Китае WeChat фактически служит цифровым удостоверением личности, предоставляя доступ к множеству различных сервисов. Приложение выполняет функции единого механизма аутентификации (SSO), позволяя использовать верифицированную учетную запись вместо традиционных логинов и паролей. Высокий уровень доверия к платформе подтверждается тем, что даже банки предлагают авторизацию через WeChat.
Ранее число пользователей отечественного мессенджера MAX превысило отметку в 40 миллионов человек. По данным пресс-службы платформы, с момента запуска сервиса его аудитория совершила более 500 миллионов звонков и отправила свыше двух миллиардов сообщений. Среди тех, кто создал свой канал в мессенджере, есть президент России Владимир Путин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и многие другие.
