Axios: Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о готовности ХАМАС к миру, считая эту позицию фактическим отказом от американского плана по урегулированию в Газе. Об этом сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.
«Нетаньяху выразил недоумение позицией американского президента. Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру, а еврейское государство должно прекратить бомбардировки сектора Газа», — написал Равид в соцсети Х.
На внутренних консультациях после ответа ХАМАС, но до заявления Белого дома, израильский премьер охарактеризовал позицию группировки как отклонение от вашингтонского плана. Премьер-министр подчеркнул необходимость согласования с США их ответных мер.
Ранее представители палестинской исламистской группировки ХАМАС отреагировали на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Они заявили о готовности освободить всех живых израильских заложников, передать останки погибших и передать управление Газой палестинскому комитету, предает информацию RT.
