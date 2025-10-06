Путин включил Россию в большую сделку на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин включил Россию в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 6 октября он обсудил план американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа. Как объяснил URA.RU старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь, Москва глубоко погружена в контекст конфликта и имеет связи со всеми его участниками, поэтому не намерена просто наблюдать за усилиями Штатов.
«Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе», — сообщил Кремль.
Путин также заявил о заинтересованности в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии. Нетаньяху выразил российскому лидеру добрые пожелания накануне Дня рождения. Со своей стороны Путин поздравил израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот.
Разговор лидеров прошел на фоне инициативы Трампа об урегулировании в Газе. Президент США 29 сентября опубликовал план из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
Выступая на «Валдае» 2 октября, Путин отметил, что план Трампа дает надежду на «свет в конце тоннеля» в ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что у Москвы есть контакты со всеми участниками конфликта: Израилем, лидером Палестины Махмудом Аббасом, представителями ХАМАС. Важно, чтобы план Трампа устраивал все эти стороны, подчеркнул Путин. Российский лидер также озвучил ключевую позицию Москвы — создание суверенного государства Палестина.
Разговор Путина и Нетаньяху показал, что Россия стала активнее участвовать в переговорах по Газе, считает востоковед Андрей Зелтынь. По его мнению, план Трампа во многом устраивает Москву, но она не намерена просто наблюдать за процессом.
«Путин и Трамп выступают за создание палестинского государства. Но проблема в том, что Нетаньяху уже несколько раз говорил, что никакого арабского государства не будет. На эту тему с ним и вел переговоры Путин, он подтвердил позицию России о том, что резолюция 181 Генассамблеи ООН 1947 года (о разделе Палестины на арабское и еврейское государства, — Прим. Ред.) должна быть выполнена в полном объеме», — объяснил собеседник URA.RU.
Примерно в одно время с их разговором в Египте шли непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, обратил внимание востоковед. Россия глубоко погружена в контекст и тонкости конфликта, который такой же сложный, как и 70 лет назад, поэтому роль Москвы, умеющей слушать все мнения, остается очень важной, продолжил Зелтынь.
«Показательно, что Россия не выступает резко против плана Трампа. Это значит, что в нем есть рациональное зерно, это хороший шаг вперед», — отметил эксперт.
Помимо ситуации в Газе Россию «в полный рост интересует иранская ядерная программа», потому что Москва и Тегеран сотрудничают в ядерной энергетике, продолжил Зелтынь. В конце сентября стороны подписали соглашение о строительстве в Иране новых энергоблоков.
«Израиль может стать либо серьезным препятствием, либо наоборот поддержкой. Похоже, что Москва решила усилить свою работу на снижении градуса в отношениях между Израилем и Ираном. В любом случае Путин и Нетаньяху показали, что Россия и Израиль поддерживают серьезный диалог, несмотря на определенные разногласия», — заключил собеседник URA.RU.
