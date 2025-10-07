Где в Екатеринбурге купить трендовые кокошники и сколько они стоят. Фото

В Екатеринбурге продают кокошники от местных мастеров
В основном кокошники делают мастера на дому
В основном кокошники делают мастера на дому

В магазинах Екатеринбурга купить кокошник можно от 800 рублей. Корреспондент URA.RU отправился на поиски трендового аксессуара и выяснил, сколько он стоит.

Оказалось, найти кокошники не так-то просто. Для этого пришлось обойти несколько бутиков и магазинов с изделиями местных мастеров. В торговом центре «Пассаж» такие аксессуары не продаются, как и в торговом центре «Успенский».

Кокошники представлены на полках магазина Terapiya (Банковский переулок, 3). Там их можно купить за 1500 рублей, а выполнены они из эко-кожи. В магазине «Твоя полка» (улица Малышева, 29) кокошники из замши стоят 800 рублей, из эко-кожи — 850 рублей. Кроме офлайн-магазинов, ободки можно найти и на популярном сайте для публикации объявлений, там кокошники ручной работы продают от 290 до 3500 рублей.

По словам продавца в магазине русской одежды в современном стиле «Марыся», кокошники мало кто продает в физических точках. Наибольшим спросом пользуются аксессуары, которые мастера создают на заказ.

Ранее URA.RU рассказывало об инциденте в одной из школ Березовского. Там учительница отчитала второклассницу за то, что та пришла на урок в ободке-кокошнике. Президент Владимир Путин позитивно оценил тренд на ношение кокошников. На ситуацию отреагировали в Минобразования региона, а в школу направили комиссию по итогам которой учащимся не рекомендовали носить детям такой аксессуар.

