От Нетаньяху до Ким Чен Ына: кто и как поздравил Путина с днем рождения

Глава государства Владимир Путин празднует 73-летие, совмещая рабочие задачи и личные планы. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в расписании президента — совещание с членами Совбеза, а также время, которое он посвятит семье. Поздравления в адрес российского лидера уже поступают от политиков разных стран. О том, кто из мировых деятелей прислал свои пожелания, — читайте в материале URA.RU.
Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из мировых лидеров поздравил Владимира Путина с днем рождения. Нетаньяху направил российскому лидеру личное послание накануне его 73-летия, отметив значимость двусторонних отношений и выразив надежду на продолжение конструктивного диалога между странами.
В поздравлении, переданном через дипломатические каналы, Нетаньяху также отметил важность поддержания открытых каналов связи между Москвой и Тель-Авивом. Премьер-министр выразил уверенность в необходимости сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнул, что личный контакт на высшем уровне способствует стабильности в регионе
Белоруссия
В поздравлении президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул вклад Путина в развитие России и отметил его личные качества, которые способствуют укреплению авторитета страны на международной арене. В тексте поздравления также отмечались принципиальность, целеустремленность, верность долгу, политическая мудрость и преданность Родине, которые, по словам Лукашенко, обеспечили Путину признание среди граждан России и уважение международных партнеров.
Северная Корея
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул вклад российского лидера в формирование нового многополярного мира. В тексте поздравления также выражена уверенность в том, что дружеские отношения между Северной Кореей и Россией сохранятся на долгие годы. Ким Чен Ын особо подчеркнул значение стратегического партнерства между двумя странами, отметив его важность для поддержания стабильности и безопасности в регионе.
Туркменистан
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в поздравлении подчеркнул высокий уровень двустороннего сотрудничества и личную роль Владимира Путина в развитии тесных связей между Туркменистаном и Россией. Бердымухамедов выделил политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, которые, по его словам, «прошли испытания временем». Он выразил уверенность, что партнерство двух государств будет и дальше крепнуть на благо народов обеих стран.
Никарагуа
Лидеры Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили поздравление Путину по случаю его дня рождения. Поздравление объяснили уважением к деятельности российского лидера. В послании подчеркивается, что правительство Никарагуа ценит личный вклад Владимира Путина в развитие двусторонних отношений.
Политики уверены, что тесное сотрудничество между странами будет продолжено. В поздравлении выражается надежда на укрепление партнерства в сферах экономики, образования и безопасности.
Молдавия
В своем поздравлении экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что развитие отношений с Россией остается важным вопросом для молдавского общества, а его партия будет продолжать работу по укреплению этого направления внешней политики. Додон также подчеркнул, что историческое прошлое и схожие взгляды народов России и Молдавии имеют решающее значение для формирования конструктивного диалога между странами.
Он выразил уверенность, что именно эти связи позволят преодолеть текущие разногласия на политическом уровне и вновь вывести взаимодействие государств на высокий уровень. По словам Додона, несмотря на сложную политическую обстановку и нынешний курс властей Молдавии, граждане страны продолжают воспринимать Россию как близкого друга.
Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Путиным, чтобы поздравить его с днем рождения. Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между странами. В ходе беседы Алиев выразил поздравления российскому президенту.
Южная Осетия
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев особо подчеркнул вклад Путина в защиту югоосетинского народа и восстановление исторической справедливости. В своем обращении Гаглоев выразил признательность Путину за многолетнюю поддержку республики.
В тексте также отмечается, что руководство и жители Южной Осетии высоко ценят личное участие российского лидера в судьбе республики и его усилия по укреплению стратегического партнерства. В поздравлении подчеркивается, что благодаря поддержке России Южная Осетия смогла восстановить экономику и обеспечить безопасность граждан.
Киргизия
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подчеркнул приоритет развития стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией, опирающегося на союзнические отношения, исторические традиции и взаимное уважение. Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что под руководством Владимира Путина Россия продолжит уверенно реализовывать свои масштабные планы развития. В сообщении отмечается вклад Путина в развитие российско-кыргызских связей и подчеркивается, что дружеские отношения между двумя государствами будут укрепляться и развиваться в интересах народов обеих стран.
Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Путина с днем рождения, отметив его вклад в развитие российско-абхазских отношений. В поздравлении говорится о высокой оценке политики Путина и роли России в обеспечении безопасности и устойчивого развития республики.
По словам Бжания, благодаря поддержке российского лидера в Абхазии реализуются важные проекты, способствующие росту социальной сферы, образования и здравоохранения. В поздравительном адресе также подчеркнута признательность абхазского народа за поддержку России в реализации приоритетных проектов и обеспечении безопасности республики.
