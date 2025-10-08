В Екатеринбурге арестовали рецидивиста за чудовищное убийство медсестры

Вора-рецидивиста отправили в СИЗО Екатеринбурга после убийства медика
Обвиняемый Сергей Матвеев родом из Башкирии
Обвиняемый Сергей Матвеев родом из Башкирии
На Вторчермете в общежитии зарезали медсестру

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 39-летнего Сергея Матвеева, обвиненного в убийстве 40-летней медсестры Евгении Шалагиновой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала инстанции.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Поместить обвиняемого в убийстве Сергея Матвеева под стражу до 5 декабря», — огласил судья.

Резонансное преступление произошло утром 6 октября в общежитии на Агрономической. По словам знакомых жертвы, накануне у Евгении якобы произошла ссора с Сергеем. Утром он пришел и нанес ей семь ножевых ранений. Женщина скончалась на месте ЧП. После этого силовики задержали подозреваемого.

Известно, что Сергей приехал в столицу Урала около года назад. В Башкирии он более восьми раз был осужден за кражи и грабежи. У него есть хроническое заболевание. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

