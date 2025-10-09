Экс-лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински обжаловал арест

Бывший лидер азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински, обвиненный в применении насилия к спецназовцу, обжаловал свой арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 10 октября», — уточнили в инстанции. Меру пресечения в виде заключения под стражу Шыхлински продлили 24 сентября.
О его задержании стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания азербайджанского дипломатического представительства, где якобы в последнее время скрывался. Шыхлински обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к силовику, говорил источник URA.RU.
Еще раньше был арестован сын Шахин — адвокат Мутвалы Шыхлински. Это произошло после того, как 1 июля он сбил сотрудника правоохранительных органов. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения.
Вопросы к нему появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Когда Шыхлински попал в изолятор, власть перешла его давнему оппоненту — Видади Мустафаеву.
Фигурантов обвинили в покушениях и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
