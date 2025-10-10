Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест кредитному брокеру Вадиму, обвиненному в сексе с двумя несовершеннолетними девочками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Заседание по продлению меры пресечения прошло 10 октября. Суд продлил арест на два месяца», — сказал собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Оперативно связаться с судом не получилось.
Вадима задержали вечером 11 августа после того, как на него написали заявление в полицию. Позже выяснилось, что мужчина якобы знакомился с несовершеннолетними на улице, приглашал в рестораны, а потом приводил в съемную квартиру, где занимался с ними сексом. Одной из школьниц, по неофициальным данным, он мог платить, чтобы та знакомила его с подругами.
Его жертвами могли стать две девочки 13 и 14 лет. Против него возбудили дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ. 15 августа суд отправил его в следственный изолятор. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
