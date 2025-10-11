В Совфеде объяснили причину мощной атаки России «Кинджалами» по инфраструктуре Украины

Россия ответила ударами по энергообъектам Украины после атак на ЗАЭС
Россия нанесла ответные удары по энергообъектам Украины после атак на Запорожскую АЭС
Россия нанесла ответные удары по энергообъектам Украины после атак на Запорожскую АЭС
Россия нанесла массированные удары ракетами «Кинжал» и беспилотниками по энергетическим объектам Киева в ответ на атаки украинских сил по Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, подчеркнув, что удары направлены по объектам, обеспечивающим снабжение ВСУ.

«Президент абсолютно справедливо называет это опасной игрой. Россия не может оставлять подобные действия без ответа. И, по сути, этот ответ уже дается», — отметил парламентарий. Как заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в комментарии ТАСС, Россия не может оставлять без ответа атаки на Запорожскую АЭС. 

Волошин уточнил, что российские вооруженные силы планомерно наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины, имеющим прямое отношение к обеспечению боеспособности ВСУ — складам, транспортным узлам, железнодорожным путям и системам снабжения фронта.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной. С 23 сентября станция работает на аварийных дизель-генераторах после повреждения последней линии внешнего энергоснабжения «Днепровская» в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам — противник ударил по району пожарной части в 1,2 км от периметра атомной станции.

9 октября МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после контактов с российской и украинской сторонами. Однако на самой станции заявили, что о сроках восстановления говорить преждевременно.

Ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что атака ВСУ на Нововоронежскую АЭС не привела к нарушениям в области ядерной безопасности. Радиационная обстановка на станции и прилегающей территории остается в пределах нормы, передает информацию RT.

