13 октября 2025

Сбежавшего от суда свердловского насильника ищут по всей России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Розыском занимаются и полицейские, и сотрудники ГУФСИН
Розыском занимаются и полицейские, и сотрудники ГУФСИН Фото:
новость из сюжета
Два насильника сбежали от суда в Алапаевске

Сбежавшего от суда жителей Алапаевска (Свердловская область) Александра Быкова, осужденного за сексуальное насилие над 15-летней девочкой, ищут по всей России. Ориентировка на него появились в базе розыска МВД РФ.

Быкова и его друга — Александра Шаньгина — стали искать 6 октября после оглашения приговора. Суд признал их виновными по тяжкой статье УК РФ, но Александры не явились в инстанцию. Эпизод, который вменяют уральцам, произошел в январе 2024 года. Шаньгин и Быков, по мнению СК, якобы надругались над школьницей. На время судебного следствия и разбирательства фигуранты находились под подпиской о невыезде. Они свою вину отрицают, говорил источник агентства.

Шаньгин был задержан 13 октября в Алапаевске. Розыском занимаются полицейские и сотрудники ГУФСИН. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

Шаньгин и Быков
Шаньгин и Быков
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбежавшего от суда жителей Алапаевска (Свердловская область) Александра Быкова, осужденного за сексуальное насилие над 15-летней девочкой, ищут по всей России. Ориентировка на него появились в базе розыска МВД РФ. Быкова и его друга — Александра Шаньгина — стали искать 6 октября после оглашения приговора. Суд признал их виновными по тяжкой статье УК РФ, но Александры не явились в инстанцию. Эпизод, который вменяют уральцам, произошел в январе 2024 года. Шаньгин и Быков, по мнению СК, якобы надругались над школьницей. На время судебного следствия и разбирательства фигуранты находились под подпиской о невыезде. Они свою вину отрицают, говорил источник агентства. Шаньгин был задержан 13 октября в Алапаевске. Розыском занимаются полицейские и сотрудники ГУФСИН. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...