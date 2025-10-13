Сбежавшего от суда жителей Алапаевска (Свердловская область) Александра Быкова, осужденного за сексуальное насилие над 15-летней девочкой, ищут по всей России. Ориентировка на него появились в базе розыска МВД РФ.
Быкова и его друга — Александра Шаньгина — стали искать 6 октября после оглашения приговора. Суд признал их виновными по тяжкой статье УК РФ, но Александры не явились в инстанцию. Эпизод, который вменяют уральцам, произошел в январе 2024 года. Шаньгин и Быков, по мнению СК, якобы надругались над школьницей. На время судебного следствия и разбирательства фигуранты находились под подпиской о невыезде. Они свою вину отрицают, говорил источник агентства.
Шаньгин был задержан 13 октября в Алапаевске. Розыском занимаются полицейские и сотрудники ГУФСИН. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
