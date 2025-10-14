Конец эпохи Windows 10: как окончание поддержки скажется на пользователях

14 октября 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10. Это событие коснулось миллионов пользователей по всему миру: по данным самой компании, почти 41% всех устройств с Windows все еще работают на этой версии. Теперь обновления безопасности, техническая поддержка и исправления ошибок больше не будут выходить. О том, что необходимо знать пользователям на Windows 10 — в материале URA.RU.
Когда стало известно о конце Windows 10
Впервые о завершении поддержки Windows 10 Microsoft объявила еще в сентябре 2023 года. Тогда компания уточнила, что окончательная дата поддержки — 14 октября 2025 года, после чего система перестанет получать обновления и техподдержку.
В июле 2024-го Microsoft напомнила пользователям о приближающемся сроке и представила детали программы расширенных обновлений безопасности. 17 сентября 2025 года компания официально подтвердила дату окончания поддержки и опубликовала инструкцию по переходу на Windows 11.
Будет ли Windows 10 работать дальше
Windows 10 не перестанет функционировать после 14 октября. Компьютеры не «выключатся» и не потеряют доступ к файлам — вы сможете по-прежнему запускать программы, пользоваться интернетом и работать с документами. Однако важно понимать, что без регулярных обновлений система будет становиться все более уязвимой.
Каждый месяц специалисты Microsoft закрывали десятки «дыр» в безопасности, через которые злоумышленники могли получить доступ к данным или установить вредоносное ПО. Теперь эти лазейки никто устранять не будет, и со временем в сети появятся вирусы, специально рассчитанные на старую Windows 10 — антивирус уже не всегда сможет их распознать.
Кроме того, перестанут получать обновления и приложения Microsoft, включая Microsoft 365, Teams, Outlook и OneDrive. Они, продолжат работать, но с каждым месяцем будут сталкиваться с проблемами: дольше загружаться, терять функции, а в некоторых случаях просто перестанут запускаться.
Как обновиться до Windows 11
Переход на новую ОС остается главным советом Microsoft. Установить Windows 11 можно бесплатно, если устройство соответствует системным требованиям:
- не менее 4 ГБ оперативной памяти,
- 64 ГБ свободного места на диске,
- процессор с поддержкой TPM 2.0.
Обновление устанавливается через стандартные настройки Windows — в разделе «Обновление и безопасность». Там же можно проверить совместимость устройства с Windows 11.
Что такое программа расширенных обновлений
Для тех, кто не готов сразу перейти на Windows 11, Microsoft запустила программу Extended Security Updates (ESU) — расширенные обновления безопасности. Они будут выходить еще год, до 13 октября 2026 года, и включать только критические патчи, защищающие систему от новых уязвимостей.
Подписаться на ESU можно в любое время до окончания программы. Однако обновления будут бесплатными только для пользователей из Европейской экономической зоны. Остальным придется оплатить подписку: около 30 долларов для частных пользователей и 61 доллар — для компаний.
Что будет, если ничего не делать
Если оставить Windows 10 без обновлений, компьютер будет работать, но с каждым месяцем — все менее безопасно. Без защиты от новых вирусов и уязвимостей растет риск потери данных и атак злоумышленников. Кроме того, некоторые новые программы, драйверы и игры со временем просто перестанут поддерживать старую систему.
Почему пользователей это возмутило
Новость о прекращении поддержки Windows 10 вызвала волну недовольства по всему миру. Организации по защите прав потребителей и обычные пользователи обвиняют Microsoft в том, что компания фактически вынуждает людей покупать новые устройства, хотя старые компьютеры все еще справляются со своими задачами.
Главная претензия связана с искусственным «старением» техники. Многие компьютеры, выпущенные всего несколько лет назад, не соответствуют техническим требованиям Windows 11: им не хватает модуля TPM 2.0 или более современного процессора. Из-за этого обновиться до новой системы легально нельзя — пользователи оказываются перед выбором: либо остаться без защиты, либо потратиться на новое оборудование.
Организации, занимающиеся защитой прав потребителей, считают, что подобная политика подталкивает к избыточному потреблению и ведет к росту электронных отходов. Так, член руководства американской организации защиты прав потребителей PIRG Нейтан Проктор заявил, что многим пользователям придется купить новое устройство, хотя их техника все еще прекрасно работает.
