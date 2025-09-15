Эксперт объяснил, когда можно не вынимать зарядное устройство из розетки

Оставлять зарядное устройство для телефона в розетке после окончания зарядки безопасно, если используется оригинальный или сертифицированный адаптер. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
«Современные адаптеры имеют контроллеры, отключающие ток после полной зарядки, что минимизирует энергопотребление и риски. Однако при использовании некачественных адаптеров или использовании поврежденных устройств, они могут перегреваться или вызывать короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении», — приводит слова Аверьянова RT.
Он уточнил, что наибольшую опасность представляют несертифицированные устройства. По его словам, такие зарядки не соответствуют необходимым стандартам безопасности и иногда становились причиной пожаров. На риски также влияют пыль, влага и естественный износ — эти факторы увеличивают вероятность неисправности. Для снижения опасности Аверьянов рекомендовал регулярно проверять состояние адаптеров и использовать только сертифицированные устройства.
Как URA.RU писало ранее, после установки последнего системного обновления 16 QPR1 владельцы смартфонов на платформе Android массово столкнулись с неисправностями устройств. Проблема затронула тысячи пользователей моделей Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro, стоимость которых достигает 120 тысяч рублей.
