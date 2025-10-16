16 октября 2025

Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова оставили под стражей

Олег Чемезов вину отрицает
Олег Чемезов вину отрицает Фото:

Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, обвиненного в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Адвокат Чемезова обжаловал постановление в суде вышестоящей инстанции. По итогам апелляционного рассмотрения облсуд оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт — без изменения», — отметили в суде.

Чемезова задержали 29 сентября, когда он явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону. Оттуда его увезли в больницу из-за болей в животе. Вечером бывший чиновник попал в изолятор временного содержания городской полиции. Следователи предъявили ему обвинение 30 сентября. В тот же день его отправили в изолятор.

Свой пост он покинул 25 сентября. В должности он работал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.

Олег Чемезов за решеткой
Олег Чемезов за решеткой
Фото:

