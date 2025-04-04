Завершено расследование причин крушения танкеров в Черном море

Владельцам затонувших танкеров предъявили требования на 84,9 млрд рублей
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У владельцев затонувших танкеров есть месяц для выплаты компенсации по ущербу
У владельцев затонувших танкеров есть месяц для выплаты компенсации по ущербу Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Расследование причин аварии затонувших в Черном море нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, завершено. Их владельцы должны выплатить в общей сумме 84,9 млрд рублей в качестве возмещения ущерба по ситуации. На добровольную выплату средств у них есть месяц, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований, составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера „Волгонефть-212“ — ООО „Кама Шиппинг“ — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО „Волгатранснефть“, который является собственником танкера „Волгонефть-239“, сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 млрд рублей», — заявила Радионова. Информацию передает правительство РФ

Причинами аварии названо несоблюдение сезонных ограничений капитанами судов. Сезон плавания в Азовском море и Керченском проливе был ограничен до конца ноября.

В Краснодарском крае 15 декабря 2024 года во время сильного шторма произошло столкновение двух нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. Из-за аварии в Черное море были выброшены нефтепродукты. В связи с этим 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня.

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Расследование причин аварии затонувших в Черном море нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, завершено. Их владельцы должны выплатить в общей сумме 84,9 млрд рублей в качестве возмещения ущерба по ситуации. На добровольную выплату средств у них есть месяц, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований, составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера „Волгонефть-212“ — ООО „Кама Шиппинг“ — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО „Волгатранснефть“, который является собственником танкера „Волгонефть-239“, сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 млрд рублей», — заявила Радионова. Информацию передает правительство РФ.  Причинами аварии названо несоблюдение сезонных ограничений капитанами судов. Сезон плавания в Азовском море и Керченском проливе был ограничен до конца ноября. В Краснодарском крае 15 декабря 2024 года во время сильного шторма произошло столкновение двух нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. Из-за аварии в Черное море были выброшены нефтепродукты. В связи с этим 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня.
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