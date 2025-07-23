Спецслужбы Украины раскрыли неожиданные подробности крушения французского истребителя Mirage 2000

Французский истребитель Mirage 2000, который потерпел крушение в Волынской области, утонул в болоте после аварийной посадки. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«Самолёт упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности», — говорится в официальном telegram-канале ГБР. Пилот успел катапультироваться и остался жив. Авария произошла вечером 22 июля во время выполнения боевого задания. Пилот Mirage 2000 после взлета сообщил о критической неисправности электроники.
ГБР начало досудебное расследование по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу». Ведомство планирует провести допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также расшифровать данные с бортовых самописцев. Особое внимание будет уделено техническому состоянию самолета и соблюдению регламентов подготовки к полету.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее подтвердил поставку истребителей Mirage 2000 Украине, однако точное количество переданных машин не раскрывалось. Россия неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в боевые действия. Официальные лица РФ подчеркивают, что любые грузы с вооружением для ВСУ считаются законной целью для российских военных.
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