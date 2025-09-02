В США выяснили, что всего пять видов самолетов защищают Украину

TNI: небо Украины защищают всего пять видов боевых самолетов ВСУ

На Украине на вооружении всего пять видов самолетов, среди них - F-16
На Украине на вооружении всего пять видов самолетов, среди них - F-16

Украину в настоящий момент защищают всего пять видов воздушной военной техники — самолеты F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Среди наиболее важных для ВВС Украины самолетов выделяются пять: F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000, МиГ-29 Fulcrum, Су-27 Flanker и Су-25 Frogfoot», — отмечает обозреватель Харрисон Касс в своем материале.

Из всех самолетов журналист отдельно выделил американский истребитель F-16. Их дополняют французские Mirage 2000. Отдельно страны из Восточной Европы, в частности Польша и Словакия выделили Киеву МиГ-29. Также на вооружении Украины имеются устаревшие Су-27. 

В конце августа сообщалось, что на Украине разбился истребитель МиГ-29 с пилотом на борту. Причем это не первый подобный случай. За месяц до этого также сообщалось о крушении военного самолета Mirage 2000. Как правило крушения происходят в ходе воздушных боев с ВС РФ. 

