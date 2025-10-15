Похитили в рабство, а потом продали на органы: как белоруска оказалась в опасной Мьянме

Туристка из Белоруссии была продана на органы и сожжена в Мьянме
Белорусская туристка была вывезена в Мьянму, где потом ее убили
Белорусская туристка была вывезена в Мьянму, где потом ее убили
новость из сюжета
Современное рабство в Мьянме

Белорусская туристка, приехавшая на заработки в Таиланд, была вывезена в Мьянму, где ее продали на органы, а тело сожгли. Уточняется, что туристку заманили под видом легального трудоустройства, но вместо работы девушку заставляли обслуживать владельцев скам-центра и участвовать в мошеннических схемах.

Девушка отправилась в Таиланд в начале октября. После прибытия ее переместили через границу в Мьянму, где она оказалась в руках преступной группы, занимающейся торговлей людьми и органами. Предполагается, что жертва отказалась сотрудничать с мошенниками, после чего ее вывезли на территорию Мьянмы и убили. Более подробно про эту историю — в материале URA.RU.

Как белоруска попала в рабство в Мьянме 

Молодая женщина, уроженка Минска, обнаружила в интернете заманчивое предложение о временной работе моделью в Таиланде. Приехав в Бангкок, она была вывезена в Мьянму, где ее принудили трудиться в так называемом скам-центре. Там девушки, используя сайты знакомств, вступают в переписку с мужчинами и убеждают их вложить деньги в различные проекты, которые впоследствии присваиваются мошенниками.

В начале октября Вера перестала выходить на связь. Спустя некоторое время с ее родственниками связались неизвестные лица и сообщили, что девушку якобы продали на органы, а ее тело было кремировано.

При этом telegram-канал Shot пишет, что речь идет про Валерию К. Утверждается, что ранее она участвовала в проекте «Голос» в Белоруссии. 

Отказываешься работать — погибаешь 

Зачастую людей в Мьянме убивают за то, что они отказываются работать или стали хуже выполнять свои «обязанности». Скорее всего, так произошло и в этот раз, однако точной информации нет. 

Известно только, что после того, как ее убили, ее органы продали на черном рынке. При этом на связь белоруска перестала выходить еще в начале октября. 

После исчезновения злоумышленники связались с семьей девушки и потребовали за ее тело 500 тысяч долларов. После ее кремировали. Сейчас семья ведет переговоры о возвращении праха на родину.

Как люди попадают в рабство 

Преступники заманивают жертв обещаниями высокооплачиваемой работы (например, моделью или в колл-центр) с зарплатой до 5 000 долларов. Они оплачивают перелет в Таиланд, но вместо работы людей нелегально перевозят в Мьянму, где находятся целые «рабочие парки» с 100-120 тысячами пленников. Они похожи на закрытые города-тюрьмы. Людей заставляют обманывать людей по телефону или заниматься мошенничеством в интернете. Хотя им формально платят зарплату, потратить деньги можно только на территории «парка» по завышенным ценам.

Часто надоевших пленников просто нелегально перевозят в Таиланд, где их задерживают за незаконное пересечение границы. В таких случаях люди месяцами ждут помощи в тюрьме. При этом кому-то удается тайно позвонить родным или найти правозащитников через интернет.

