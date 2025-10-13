Десятки россиян стали рабами в колл-центрах в Мьянме: что делать, если попал в рабство

В 2025 году четверо граждан России спасли из рабского плена в Мьянме. Они оказались жертвами мошеннической схемы и были вынуждены работать в колл-центре, занимающимся выманиванием денег. Сейчас в рабстве могут находиться еще несколько десятков россиян — примерно 20–25 россиян, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.
Кроме того, еще одна подобная история касается россиянки, обманом вывезенной из Таиланда в Мьянму. Ее 7 октября передали российским дипломатам. Женщину доставили в Бангкок, на следующий день она вылетела в Москву, а затем — в Иркутск. Пострадавшая приехала в Таиланд из Читы, откликнувшись на вакансию, размещенную в одном из telegram-каналов. Что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме, — в материале URA.RU.
Как люди попадают в рабство
По разным данным, на территории Мьянмы могут находиться 100–120 тысяч жертв работорговцев. В основном из Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, но есть и выходцы из стран СНГ. Организаторы заманивают их «легкими деньгами». Обычно в вакансиях говорится, что для «трудоустройства» достаточно только знания языка. По данным СМИ, жертв могут заманивать на работу «модели» или «оператора колл-центра». Люди прилетают в Таиланд, садятся в автобус и едут в «офис». Никто даже не подозревает, что скоро они будут совсем в другой стране, даже когда их пересаживают в лодки, чтобы перевезти на другой берег.
Знакомые россиянки, попавшей в рабство в Мьянме, рассказывали, что она откликнулась на предложение о работе, размещенное в одном из telegram-каналов. Уже в Бангкоке ее обманом вывезли в Мьянму, где вынуждали трудиться по 16 часов в сутки. Женщину заставляли участвовать в мошеннической схеме, суть которой заключалась в выманивании денег у мужчин через онлайн-чаты. Россиянка не могла самостоятельно покинуть место работы и находилась под постоянным контролем организаторов.
Часто «работодатели» обещают оплатить перелет в Таиланд. Когда жертвы прибывают, их на автобусах везут в «офисы». Довезя «новых сотрудников» до границы, их переплавляют на лодке на другой берег. Не все понимают, что пересекают границу с Мьянмой. Паспортный контроль там никто не проходит — центральные власти страны не контролируют эту территорию. Два основных направления рабства в Мьянме — липовые инвестиции и романтические переписки с выманиванием денег у жертвы.
«Почти все мои клиенты рассказывали, что им предложили заманчивую вакансию в Таиланде. Ищут жертв специальные вербовщики. Людям предлагают работу, объясняют, что надо будет «работать по телефону». Берут практически всех, кто знает английский. Зарплата — пять тысяч долларов. На это люди и ведутся», — рассказала RT юрист Елена Фоминых.
Как содержат рабов
У новых «работников» забирают документы и телефоны. Вместо них выдают рабочие, с которых им нужно будет звонить и обманывать людей. Попавшие в рабство люди живут в комнатах с многоярусными кроватями. Одновременно там находятся 20-30 человек. На территории есть магазины и столовые. По словам юриста Фоминых, самостоятельно выбраться оттуда практически невозможно: колл-центры охраняют вооруженные люди.
«Им говорят, что их отпустят, если они заплатят 10 тысяч долларов, даже предлагают связаться с родственниками, чтобы найти деньги. Но мало кто из попавших в эти кол-центры имеет возможность заплатить такую сумму», — сказала Фоминых.
Что делать, если попал в рабство
Как рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, попавшим в колл-центре в Мьянме необходимо подать сигнал. «Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из колл-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет», — сказал он.
Чаще всего в посольство обращаются родственники россиян, попавших в рабство в колл-центр. Пленники сумели дозвониться родне из рабства и сообщить о своей ситуации. С этого и начинаются усилия по их освобождению.
«Проблема, что таких локаций там огромное количество. Мы пытаемся установить точное местонахождение людей, передаем сведения в МИД Мьянмы, который, в свою очередь, связывается с российским посольством. Сами они не могут вмешаться, так как эти центры расположены на территориях, которые не под контролем именно Мьянмы: это сепаратистские военные организации», — добавила Елена Фоминых.
