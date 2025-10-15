15 октября 2025

Авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга арестовали

В Екатеринбурге заочно арестовали бизнесмена Горбунова
Александр Горбунов, предположительно, находится за пределами РФ
Александр Горбунов, предположительно, находится за пределами РФ

Авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова (сам связь с криминалом отрицает), которого подозревают в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), заочно арестовали. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде.

Заседание состоялось еще 25 сентября, но решение в законную силу не вступило. Защита обжаловала арест.

О том, что Горбунов стал фигурантом уголовного дела, URA.RU сообщило 15 сентября. Тогда стало известно, что он появился в базе розыска МВД. По предварительным данным, его могут обвинять в вымогательстве ООО «База на Комсомольской», которой ранее владел бывший «авторитет» Михаил Клок (связь с криминалом отрицает). По другой версии, в деле Горбунова якобы также есть эпизод с вымогательством автомобиля у местного коммерсанта.

В свердловском СУ СК тему пока не комментировали, адвокат Горбунова от беседы с журналистом отказался. Предположительно, Горбунов может находиться в Аргентине, говорил источник URA.RU.

Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова.

Осенью прошлого года четверым фигурантам вынесли обвинительный приговор. Ангельчев успел сбежать от суда и скрыться в Турции. Однако источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уверяет, что сам Клок в свое время базу якобы получил незаконно. А Горбунов лишь вернул себе свой же бизнес. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.

