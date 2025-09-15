«Вымогал имущество»: появились подробности дела авторитета из Екатеринбурга, объявленного в розыск

В деле екатеринбургского бизнесмена Горбунова два эпизода
Александр Горбунов, по слухам, находится за пределами РФ
Александр Горбунов, по слухам, находится за пределами РФ

В деле авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова, которого объявили в федеральный розыск, может быть два эпизода. Первый якобы связан с незаконным получением ООО «База на Комсомольской», второй — с вымогательством у другого предпринимателя. Такую версию (официально не подтвержденную) URA.RU озвучил источник, близкий к следствию.

«Потерпевшим является бизнесмен из Екатеринбурга. Якобы Горбунов вымогал у него имущество или элитный автомобиль. Туда же присоединили эпизод с базой», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СК тему пока не комментировали. Адвокат Горбунова от беседы с журналистом отказался.

Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова.

Осенью прошлого года четверым фигурантам вынесли обвинительный приговор. Ангельчев успел сбежать от суда и скрыться в Турции. Однако источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уверяет, что сам Клок в свое время базу якобы получил незаконно. А Горбунов лишь вернул себе свой же бизнес. Подробнее об истории — в материале URA.RU.

