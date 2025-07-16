Мизулина нашла серьезные проблемы в новом законе о штрафах за Instagram*

В новом законе о штрафах за использование Instagram* (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и других запрещенных платформ есть существенные недоработки. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, законопроект не учитывает специфику поведения пользователей и не содержит четких критериев для привлечения к ответственности.
«Интересно, а депутаты вообще видели количество „свастик“ и „вентиляторов“ в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут? Или, например, набрал в поиске VPN, то что?» — заявила Мизулина, отметив, что законопроект не учитывает специфику поведения пользователей и не содержит четких критериев для привлечения к ответственности. Своим негодование она поделилась в своем telegram-канале.
Мизулина также подчеркнула, что наличие большого количества запрещенных материалов в интернете создает риск случайного попадания на них обычных пользователей, включая несовершеннолетних. Она выразила обеспокоенность отсутствием механизмов, которые позволяли бы объективно установить умысел, а не просто фиксировать факт посещения или поиска экстремистских материалов.
Глава Лиги безопасного интернета также возмутилась, что организация, согласно закону, больше не сможет передавать МВД информацию об экстремистских сообществах определенного характера из-за изменений в законодательстве. По словам Мизулиной, новый закон ограничивает сотрудничество между Лигой и правоохранительными органами по вопросам мониторинга интернет-сообществ, связанных с идеологией расового превосходства, призывами к терактам, пропагандой нацизма, АУЕ** (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «Арестантское уголовное единство»; деятельность движения запрещена), разжиганием межнациональной розни, ЛГБТ***-пропагандой («международное общественное движение ЛГБТ» в России признано экстремистской организацией и запрещено), а также с угрозами в адрес участников СВО и распространением материалов радикальных группировок. «Это примерно 30% нашей деятельности», — подчеркнула Мизулина.
Она также отметила, что новые нормы могут распространяться не только на общественные организации, но и на сотрудников МВД, занимающихся мониторингом подобных материалов. Кроме того, по словам Мизулиной, любой гражданин, который уведомит полицию об обнаружении запрещенных групп, рискует быть оштрафован.
Ранее стало известно, что россиян решили не штрафовать за вход на заблокированные в России социальные сети, включая Instagram. Возможные штрафы будут применяться только в случаях, когда человек намеренно ищет или получает доступ к материалам, признанным экстремистскими решением суда и внесенным в специальный перечень Минюста.
*Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
**движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
***Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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