СУ СК повторно направил в суд дело об убийстве курганского журналиста Кирсанова

29 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Курганские следователи направили в суд дело о громком убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники следственного комитета направили в челябинский облсуд уголовное дело в отношении Александра Штингера и Ивана Курпишева, которых обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова. Дело было переработано спустя полгода после возврата из судебной организации. Данные появились в картотеке Челябинского областного суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Курпишев И.Б. — ст. 209 ч.2 (участие в нападениях вооруженной банды); ст. 105 ч.2 п.п.а,ж,з; ст. 105 ч.2 п.п.а,ж,з; ст. 105 ч.2 п.п.а,б,ж,з УК РФ; (убийство двух и более человек, совершенное группой лиц из корысти, а также лица из-за его служебной деятельности). Штингер А.О. — ст. 159 ч.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба); ст. 209 ч.2; ст. 105 ч.2 п.п.б,ж,з УК РФ», — сообщается на сайте суда. Рассматривать дело экс-курганцев, связанное с убийством журналиста, будет судья Максим Хребтов. Это вторая попытка силовиков довести рассмотрение дела до суда. Первая закончилась на стадии предварительного слушания. Челябинские судьи нашли в обвинительном акте нарушения и вернули его в прокуратуру. В статьях новой версии обвинения произошло несколько изменений. Так, в двух инкриминируемых спортсмену Ивану Курпишеву убийствах появился пункт о деяниях, совершенных в отношении двух и более лиц. На это ушло почти полгода. Бывших жителей Кургана Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве журналиста в мае 2001 года в составе бандитской группы. Владимир Кирсанов бесследно пропал, когда пошел в гараж за машиной. Позднее следователи заявили, что журналиста убили. Тело найдено не было. Вероятных исполнителей задержали в 2022 году. Свою вину они не признают. Дело рассматривают в челябинском суде. Решение о смене подсудности было принято, поскольку обвиняемые заявили о широком резонансе в СМИ, которое могло повлиять на курганских присяжных. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемым продлили содержание под стражей. Следователи просили о продлении меры пресечения, поскольку обвиняемые должны были ознакомиться с новой версией обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники следственного комитета направили в челябинский облсуд уголовное дело в отношении Александра Штингера и Ивана Курпишева, которых обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова. Дело было переработано спустя полгода после возврата из судебной организации. Данные появились в картотеке Челябинского областного суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Курпишев И.Б. — ст. 209 ч.2 (участие в нападениях вооруженной банды); ст. 105 ч.2 п.п.а,ж,з; ст. 105 ч.2 п.п.а,ж,з; ст. 105 ч.2 п.п.а,б,ж,з УК РФ; (убийство двух и более человек, совершенное группой лиц из корысти, а также лица из-за его служебной деятельности). Штингер А.О. — ст. 159 ч.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба); ст. 209 ч.2; ст. 105 ч.2 п.п.б,ж,з УК РФ», — сообщается на сайте суда. Рассматривать дело экс-курганцев, связанное с убийством журналиста, будет судья Максим Хребтов. Это вторая попытка силовиков довести рассмотрение дела до суда. Первая закончилась на стадии предварительного слушания. Челябинские судьи нашли в обвинительном акте нарушения и вернули его в прокуратуру. В статьях новой версии обвинения произошло несколько изменений. Так, в двух инкриминируемых спортсмену Ивану Курпишеву убийствах появился пункт о деяниях, совершенных в отношении двух и более лиц. На это ушло почти полгода. Бывших жителей Кургана Курпишева и Штингера обвиняют в убийстве журналиста в мае 2001 года в составе бандитской группы. Владимир Кирсанов бесследно пропал, когда пошел в гараж за машиной. Позднее следователи заявили, что журналиста убили. Тело найдено не было. Вероятных исполнителей задержали в 2022 году. Свою вину они не признают. Дело рассматривают в челябинском суде. Решение о смене подсудности было принято, поскольку обвиняемые заявили о широком резонансе в СМИ, которое могло повлиять на курганских присяжных. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемым продлили содержание под стражей. Следователи просили о продлении меры пресечения, поскольку обвиняемые должны были ознакомиться с новой версией обвинения.