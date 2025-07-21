Экс-главу Ашинского района Чистякова вновь признали виновным в коррупции

22 июля 2025 в 11:24 Размер текста - 17 +

Виктор Чистяков чередует обвинительный приговор с оправдательным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова вновь признали виновным в коррупции и отправили в колонию на семь с половиной лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже третий суд над экс-главой: два предыдущих приговора (как обвинительный, так и оправдательный) отменялись в апелляции. «Приговором суда от 22 июля подсудимый осужден к семи с половиной годам лишения свободы. С лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть на сумму 2,4 млн рублей. С отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что во время процесса Чистяков не признал вину. Заявил, что все обвинения в его адрес ложные. Но суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о его причастности к инкриминируемому преступлению. Чистяков находится под следствием с февраля 2022 года. Тогда его обвинили в получении крупной взятки от одного из местных предпринимателей. В июле 2023 года экс-главу приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Но в январе 2024 года апелляция отменила приговор и вернула дело на новое рассмотрение, по результатам которого в сентябре 2024 года Чистякова оправдали. Но апелляция отменила и это решение. Дело в третий раз направили в Ашинский горсуд, который вынес новое решение. Не исключено, что в апелляции приговор не устоит, и дело вновь вернется в суд первой инстанции, в котором, по слухам, уже не осталось судей, которые могли бы рассмотреть дело бывшего главы. А значит, скорее всего, подсудность изменится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова вновь признали виновным в коррупции и отправили в колонию на семь с половиной лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже третий суд над экс-главой: два предыдущих приговора (как обвинительный, так и оправдательный) отменялись в апелляции. «Приговором суда от 22 июля подсудимый осужден к семи с половиной годам лишения свободы. С лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть на сумму 2,4 млн рублей. С отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что во время процесса Чистяков не признал вину. Заявил, что все обвинения в его адрес ложные. Но суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о его причастности к инкриминируемому преступлению. Чистяков находится под следствием с февраля 2022 года. Тогда его обвинили в получении крупной взятки от одного из местных предпринимателей. В июле 2023 года экс-главу приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Но в январе 2024 года апелляция отменила приговор и вернула дело на новое рассмотрение, по результатам которого в сентябре 2024 года Чистякова оправдали. Но апелляция отменила и это решение. Дело в третий раз направили в Ашинский горсуд, который вынес новое решение. Не исключено, что в апелляции приговор не устоит, и дело вновь вернется в суд первой инстанции, в котором, по слухам, уже не осталось судей, которые могли бы рассмотреть дело бывшего главы. А значит, скорее всего, подсудность изменится.