Экс-главе Ашинского района выносили разные приговоры по одним и тем же основаниям

Бывшему главе Ашинского района Челябинской области Виктору Чистякову вынесли обвинительный приговор по тем же основаниям, по которым ранее он был оправдан. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат экс-главы Михаил Кириенко.
«С момента предыдущего оправдания ничего не изменилось. Более того, нами были собраны дополнительные материалы, опровергающие причастность Чистякова к преступлению», — заявил в разговоре с URA.RU Кириенко.
По его словам, даже на стадии прений гособвинитель зачитал речь коллеги двухлетней давности. Тогда Чистякова приговорили к восьми годам колонии. Вот и в этот раз все пошло по старому сценарию.
«Пока сложно сказать, почему судья заняла такую позицию. Ждем мотивировочную часть приговора. Краткая апелляция уже подана. Чистяков вины не признавал и не признает. Материал полностью опровергает его причастностью к получению взяток», — отметил адвокат.
С 2022 года Чистяков успел выслушать уже три приговора: первый был обвинительным и был отменен в апелляции, второй — оправдательным, и так же вернулся на пересмотр. 22 июля 2025 года состоялся третий приговор, которым Чистякову назначили семь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей.
Чистяков был задержан в феврале 2022 года. Его обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, занимая пост замглавы района, он получал деньги от одного из предпринимателей. За это он оказывал помощь при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды.
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