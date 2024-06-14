Как рабочий УВЗ поехал за зарплатой на танке

О лихих 90-х, нищей оборонке и выходке тагильчанина, за которого вступился народ и Россель

15 июня 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Рабочий, доведенный до отчаяния задержками зарплаты, «угнал» танк (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ровно 29 лет назад, 15 июня 1995-го, сотрудник «Уралвагонзавода» Василий Тронин сел на танк, вышиб ворота проходной и проехал по Нижнему Тагилу. Он был трезв, и это был жест отчаяния: рабочим УВЗ несколько месяцев не платили зарплату. Что довело рабочего до ручки, кто за него встал горой и почему он благодарен экс-губернатору Эдуарду Росселю, URA.RU узнало от самого героя тех событий и его жены — Нины Трониной. В 1995-м Василий Тронин стал своего рода народным героем Фото: семейный архив Трониных Им обоим сейчас по 72 года, супруги по-прежнему живут в Нижнем Тагиле в браке — у них даже имеется медаль к 50-летию совместной жизни. У Трониных дочь и сын, внук и внучка, правнук и правнучка, и сами себя они называют счастливой семьей. Лето проводят на даче, зиму в городе и редко вспоминают события лихих 90-х. А ведь тогда, 29 лет назад, о Василие Тронине говорил не просто весь Тагил, его поступок обсуждала вся страна. «В те времена нам не платили зарплату. Дадут 100 рублей на хлеб, а задержки зарплаты по полгода и даже больше бывали. Все какими-то продуктами давали: то мешок сахару, то муки, вот так и жили», — вспоминает Тронин. Он работал водителем-испытателем на УВЗ и слыл отличным специалистом. В тот день он вернулся уставшим домой после смены и услышал упреки жены — денег нет. Нина Григорьевна это не отрицает и признает, что «допилила» мужа. За 30 лет ситуация на УВЗ кардинально изменилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Он пришел, а я опять за свое: ну и что, как жить-то будем? Он повернулся, дверью хлопнул и ушел. Такого раньше не бывало, я хорошо это помню. Ну, ушел, а под утро звонок в дверь, открываю, там милиция стоит. Я испугалась, в чем, спрашиваю, дело? Ваш муж задержан, говорят. Вот и началась заваруха», — рассказала Нина Григорьевна. В тот день, а точнее, ночь, Тронин вернулся на завод к своему танку — ныне знаменитому Т-90С, который тогда проходил испытания и еще не был запущен в серийное производство. Шла третья смена, в цехе никого не было. Водитель завел танк, вдавил педаль в газ и устремился к заводской проходной. По пути ему повстречался начальник смены, который спросил: «Ты куда?» «За зарплатой», — ответил Тронин и вышиб ворота. Тронин был отличным испытателем боевых машин Фото: семейный архив Трониных Очутившись в городе, рабочий поехал по главному проспекту Вагонки — так местные жители называют Дзержинский район. Он мог снести все на своем пути, но Тронин ехал аккуратно, ни разу не нарушив ПДД. Ночные прохожие разинув рот глядели на боевую машину, за которой увязалась полицейская погоня. К тому времени пыл рабочего уже поостыл, и он повернул на испытательный полигон, чтобы оставить там танк. Вскоре мужчина был задержан, уголовное дело возбудили по статье 148 ч. 1 УК РФ — «Неправомерное завладение транспортным средством». «Помню, как я ходила к следователю, плакала, а она говорит: „Да не переживайте, так не может быть, чтобы его посадили. Что-нибудь придумаем, постараемся“. Весь завод на его защиту встал, все рабочие, профсоюз, сам директор Мозолин! Народ взбаламутился: не виноват он, довели мужика!» — вспоминает Нина Тронина. Эдуард Россель дал приказ не трогать рабочего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сам Василий Петрович до сих благодарен тогдашнему губернатору Эдуарду Росселю, который за него заступился. Об этом ему позже рассказывал начальник. «Россель тогда кого-то из нашего руководства спросил: «Что этот Тронин натворил?» Ему объяснили. «Не трогайте его», — ответил Россель и дал команду оставить рабочего в покое. Тронин просидел в СИЗО три дня, вышел и вернулся на работу, но, увы, ненадолго. «Все были за меня, сам директор завода сказал — пускай работает. Но первый отдел (режимно-секретное подразделение, осуществляющее контроль за секретным делопроизводством — прим.URA.RU) решил, что я не заслуживаю. Через неделю меня уволили», — вспоминает пенсионер. К слову, после выходки с танком на УВЗ быстро нашли деньги и выплатили людям зарплату — аж за три месяца. Тронин стал для заводчан настоящим народным героем, который своим поступком спас их от голода. Василий и Нина Тронины прошли через трудные времена и счастливы в браке Фото: семейный архив Трониных Сам он ушел работать на предприятие, где трудилась жена — филиал «Ленинградский» УНТК (Уральский научно-технический комплекс). Там и платили лучше, и продуктов давали больше. Проработал в филиале 17 лет и вышел на пенсию. «Конечно, это я Васю тогда довела, что он на такое решился. Ведь его посадить могли, и надолго!.. Но это я сейчас задним умом понимаю, а тогда молодая была, переживала, что семью кормить нечем. А вообще наша жизнь очень хорошо сложилась, я считаю. О тех временах мы редко вспоминаем, да и то без грусти», — сказала Нина Григорьевна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ровно 29 лет назад, 15 июня 1995-го, сотрудник «Уралвагонзавода» Василий Тронин сел на танк, вышиб ворота проходной и проехал по Нижнему Тагилу. Он был трезв, и это был жест отчаяния: рабочим УВЗ несколько месяцев не платили зарплату. Что довело рабочего до ручки, кто за него встал горой и почему он благодарен экс-губернатору Эдуарду Росселю, URA.RU узнало от самого героя тех событий и его жены — Нины Трониной. Им обоим сейчас по 72 года, супруги по-прежнему живут в Нижнем Тагиле в браке — у них даже имеется медаль к 50-летию совместной жизни. У Трониных дочь и сын, внук и внучка, правнук и правнучка, и сами себя они называют счастливой семьей. Лето проводят на даче, зиму в городе и редко вспоминают события лихих 90-х. А ведь тогда, 29 лет назад, о Василие Тронине говорил не просто весь Тагил, его поступок обсуждала вся страна. «В те времена нам не платили зарплату. Дадут 100 рублей на хлеб, а задержки зарплаты по полгода и даже больше бывали. Все какими-то продуктами давали: то мешок сахару, то муки, вот так и жили», — вспоминает Тронин. «Он пришел, а я опять за свое: ну и что, как жить-то будем? Он повернулся, дверью хлопнул и ушел. Такого раньше не бывало, я хорошо это помню. Ну, ушел, а под утро звонок в дверь, открываю, там милиция стоит. Я испугалась, в чем, спрашиваю, дело? Ваш муж задержан, говорят. Вот и началась заваруха», — рассказала Нина Григорьевна. В тот день, а точнее, ночь, Тронин вернулся на завод к своему танку — ныне знаменитому Т-90С, который тогда проходил испытания и еще не был запущен в серийное производство. Шла третья смена, в цехе никого не было. Очутившись в городе, рабочий поехал по главному проспекту Вагонки — так местные жители называют Дзержинский район. Он мог снести все на своем пути, но Тронин ехал аккуратно, ни разу не нарушив ПДД. Ночные прохожие разинув рот глядели на боевую машину, за которой увязалась полицейская погоня. К тому времени пыл рабочего уже поостыл, и он повернул на испытательный полигон, чтобы оставить там танк. Вскоре мужчина был задержан, уголовное дело возбудили по статье 148 ч. 1 УК РФ — «Неправомерное завладение транспортным средством». Сам Василий Петрович до сих благодарен тогдашнему губернатору Эдуарду Росселю, который за него заступился. Об этом ему позже рассказывал начальник. «Россель тогда кого-то из нашего руководства спросил: «Что этот Тронин натворил?» Ему объяснили. «Не трогайте его», — ответил Россель и дал команду оставить рабочего в покое. Тронин просидел в СИЗО три дня, вышел и вернулся на работу, но, увы, ненадолго. «Все были за меня, сам директор завода сказал — пускай работает. Но первый отдел (режимно-секретное подразделение, осуществляющее контроль за секретным делопроизводством — прим.URA.RU) решил, что я не заслуживаю. Через неделю меня уволили», — вспоминает пенсионер. Сам он ушел работать на предприятие, где трудилась жена — филиал «Ленинградский» УНТК (Уральский научно-технический комплекс). Там и платили лучше, и продуктов давали больше. Проработал в филиале 17 лет и вышел на пенсию. «Конечно, это я Васю тогда довела, что он на такое решился. Ведь его посадить могли, и надолго!.. Но это я сейчас задним умом понимаю, а тогда молодая была, переживала, что семью кормить нечем. А вообще наша жизнь очень хорошо сложилась, я считаю. О тех временах мы редко вспоминаем, да и то без грусти», — сказала Нина Григорьевна.