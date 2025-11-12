Школьнику, потерявшему пальцы после взрыва, помогут психологи

С мальчиком будут работать психологи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В медицинском центре имени Рошаля продолжается лечение школьника, которому ампутировали пальцы после взрыва. Об этом сообщила главврач центра Татьяна Шаповаленко. По ее словам, к восстановлению девятилетнего Глеба подключаться психологи.

«Когда ребенок отдохнет, к работе с ним будут подключены психологи», — пишет «Звезда». Издание ссылается на слова врача.

Ребенок уже чувствует себя хорошо, но пережил тяжелейший стресс. Сейчас самое главное — перевязки и заживление ран, отметила Шаповаленко. После того как мальчик отдохнет, к работе с ним подключатся и другие специалисты-реабилитологи центра.

Девятилетний Глеб пострадал в Красногорске: в его руках сдетонировало взрывное устройство. Инцидент произошел, когда мальчик поднял предмет, внешне напоминавший подарочную упаковку, к которой была прикреплена купюра. В результате взрыва ребенок получил травмы — ему оторвало пальцы.